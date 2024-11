Steam schenkt euch gerade einen brachialen Shooter, dessen Erst-Release indiziert werden musste

Dark Sector erschien im Jahr 2008 – allerdings zunächst nicht in Deutschland.

Ende November ist mittlerweile traditionell die Zeit der Black Week bzw. Friday-Angebote. Neben satten Rabatten verteilen einige Anbieter sogar komplette Geschenke. Bei Steam findet ihr aktuell ein derartiges Geschenk, mit dem ihr einen Shooter aus dem Jahr 2008 nachholen könnt.

Spiel: Dark Sector

Angebotspreis: 0 Euro statt 9,99 Euro (100 % Rabatt)

0 Euro statt 9,99 Euro (100 % Rabatt) Angebot gilt bis zum: 30. November um 18 Uhr deutscher Zeit

Ihr habt also nicht mehr allzu viel Zeit, euch das Gratis-Spiel auf Steam zu schnappen und solltet es spätestens am Samstag getan haben, wenn euch der Titel interessiert.

Dark Sector erschien erst später in Deutschland – in einer geschnittenen Version

Genre: Third-Person-Shooter

Third-Person-Shooter Systeme: PS3, Xbox 360, PC

PS3, Xbox 360, PC Release: 2008 (Konsolenversionen), 2009 (PC)

2008 (Konsolenversionen), 2009 (PC) Metacritic-Schnitt: 72 (Xbox 360-Version)

Darum geht's: In Dark Sector verkörpert ihr den Spezialagenten Hayden Tenno, der sich mit einem gefährlichen Virus "Technozyt" infiziert. Das bringt ihn allerdings nicht um, sondern lässt aus seinem Arm einen Schwert-Bumerang wachsen, den Tenno fortan gegen seine Gegner einsetzen kann.

So ausgestattet, kämpft ihr euch in klassischer Third-Person-Shooter-Manier durch diverse Levels, löst mithilfe eurer Waffe ein paar einfache Logikrätsel und tretet gegen Boss-Gegner an.

In Deutschland bekam Dark Sector damals aufgrund des hohen Gewaltgrads zunächst keine Altersfreigabe und erschien hierzulande nicht offiziell; die Uncut-Version landete kurze Zeit später auf dem Index.

Nachdem Atari die Rechte am Spiel 2009 übernommen hatte, wurde eine zensierte Version des Spiels veröffentlicht, die von der USK eine Altersfreigabe ab 18 Jahren bekam. Diese Version wird bis zum 30. November 2024 bei Steam verschenkt.

Über eine Fortsetzung des Spiels wurde immer wieder spekuliert, diese erblickte aber nie das Licht der Öffentlichkeit. Stattdessen setzte Entwickler Digital Extremes im Jahr 2013 den Third-Oersin-Shooter Warframe um, das sich stark an das ursprüngliche Konzept von Dark Sector anlehnt und deshalb als spiritueller Nachfolger gilt.