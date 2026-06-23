Neues Steam-Spiel kostet über 850 Euro und lässt sich in 10 Minuten abschließen – "Der Preis ist kein Fehler. Er ist der Punkt."

Der Großteil des Spiels passt wohl schon auf diesen Screenshot.

Wer sein hart verdientes Geld gerne mal so richtig zum Fenster rauswerfen will, bekommt jetzt auf Steam die Möglichkeit dazu. Ein neues Spiel kostet dort fast 860 Euro und bietet dafür kaum nennenswertes Gameplay. Nach nur zehn Minuten soll man alles gesehen haben.

Superteures Spiel will vor allem teuer sein

Die Rede ist von "Congratulations On Your Purchase", das am 28. Mai 2026 auf Steam erschienen ist und gar keinen Hehl daraus macht, dass es dabei einzig und alleine um den hohen Preis und die damit einhergehende "Exklusivität" des Titels geht.

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Autoplay

Die Beschreibung liest sich auch entsprechend:

"Das teuerste Spiel auf Steam. Ein Palast, ein roter Teppich, Paparazzi und eine Wand, auf der du deinen Namen hinterlässt – sichtbar für jeden Besitzer, der nach dir kommt. Zehn Minuten. Der Preis ist kein Fehler. Er ist der Punkt."

Mehr als den besagten roten Teppich bietet das Spiel dann wohl auch nicht. Immerhin kann man seinen Namen hinterlassen und so allen anderen Käufer*innen zeigen, dass man schon da war. Ob überhaupt schon Namen eingegangen sind, ist unklar.

In der Beschreibung des Spiels lässt sich sogar eine gewisse Philosophie erkennen:

"Die Frage, ob dieses Erlebnis 999,99 Dollar wert ist, lässt sich philosophisch gesehen nicht beantworten. Wert ist eine Konstruktion. Der Preis ist willkürlich. Die Tatsache, dass Sie dies lesen, deutet darauf hin, dass Sie bereits darüber nachdenken – was bedeutet, dass die Antwort für Sie vielleicht schon "Ja“ lautet. Das respektieren wir an Ihnen. Nochmals herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf. Oder zu Ihrer Überlegung, einen Kauf zu tätigen. So oder so – herzlich willkommen."

Somit steckt zumindest schon etwas mehr dahinter als bei der Betrugsmasche, bei der es nur darum geht, den Wert von Lootboxen in die Höhe zu treiben. So oder so können wir, ohne den Titel gespielt zu haben, natürlich nur vom Kauf abraten. Bewertungen auf Steam gibt es bisher übrigens noch keine.

Was haltet ihr von dem "Spiel"?