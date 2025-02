Steam verbietet Werbung in Spielen jetzt ganz offiziell, aber unter bestimmten Bedingungen seht ihr sie trotzdem noch

Steam geht gegen Werbung in Spielen vor – aber nur gegen bestimmte Werbung.

Steam ist die größte und erfolgreichste Spiele-Plattform auf dem PC und Betreiber Valve geht jetzt gegen bestimmte Formen der Werbung in Spielen vor. Im Klartext heißt das: Die Nutzungsbedingungen wurden aktualisiert und umfassen jetzt einen sehr spezifischen Passus dazu, welche Art der Werbung in Spielen auf Steam erlaubt ist und welche verboten.

Diese Art von Werbung auf Steam ist ab sofort verboten

Wer Mobile Games spielt, ist einer ganz bestimmten Art der Werbe-Einbindung ganz sicher schon begegnet. Mit dieser könnt ihr nämlich nur weiterspielen (oder bekommt bestimmte Boni), wenn ihr euch einen Werbe-Clip angesehen habt.

Genau das soll es auf Steam nicht geben: Genauer gesagt heißt es auf der Steamworks-Dokumentationsseite zu den neuen Werberegelungen, dass bezahlte Werbung in Spielen nicht als Geschäftsmodell eingesetzt werden darf. Gameplay darf nicht hinter Werbung verborgen und Werbung darf auch nicht genutzt werden, um Spieler*innen einen Mehrwert zu bieten.

"Beispielsweise dürfen Sie Gameplay nicht nur über Werbung zugänglich machen oder Spieler zwingen, sich Werbung anzusehen oder auf andere Weise damit zu interagieren."

Sollte das Spiel auf anderen Plattformen bereits so vertrieben werden und darauf ausgelegt sein, muss es für Steam angepasst werden. Valve empfiehlt beispielsweise, alternativ das Spiel zum einmaligen Kauf anzubieten, es komplett kostenlos spielbar zu machen oder Mikrotransaktionen beziehungsweise kostenpflichtige Zusatzinhalte hinzuzufügen. Womit wir auch schon beim nächsten Punkt wären.

18:05 Die 20 besten Spiele auf Steam – diese Titel waren 2024 am beliebtesten

Autoplay

Diese Werbung werdet ihr weiterhin in Spielen auf Steam zu Gesicht bekommen

Werbung ist nicht komplett verboten. Viele Free2Play-Titel gibt es auch auf Steam und die setzen auch weiterhin auf Werbung. Aber eben nur solche, die nicht wie oben beschrieben funktioniert. Die folgenden Möglichkeiten bleiben auch weiterhin erhalten:

Produktplatzierungen: Wenn sie die entsprechenden Lizenzen und Deals haben, können Entwickler*innen weiterhin Energy-Drinks in ihren postapokalyptischen Postboten-Simulator einbauen oder in Fußballspielen Werbung auf den Banden darstellen. Auch Rennspiele können natürlich Werbung auf den Autos anzeigen, Trikots dürfen Werbung aufgedruckt haben und so weiter.

Übergreifende Aktionen: Auch die Möglichkeit, auf Steam bestimmte Spiele zu Bündeln zusammenzufassen, Rabatte anzubieten oder an Rabattaktionen teilzunehmen, bleibt weiterhin erhalten. Auch bestimmte Cross-Promo-Aktionen sind nach wie vor erlaubt, genau wie die oben bereits erwähnten Mikrotransaktionen oder kostenpflichtige Zusatzinhalte.

Wie findet ihr die Änderung? Was haltet ihr generell von Werbung in Spielen und welche davon stört euch ganz besonders?