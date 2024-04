Stellar Blade-Trophäen: Es gibt gleich zwei Stellen im Spiel die euch die Platin vermasseln können

So sichert ihr euch die Platin-Trophäe in Stellar Blade.

Stellar Blade ist frisch exklusiv für die PS5 erschienen und bekommt natürlich auch einige Trophäen dafür spendiert. Wollt ihr euch die Platin schnappen, ist das zum Glück nicht allzu schwer, allerdings könnt ihr Trophäen auch schnell verpassen, da es gleich zwei Punkte gibt, ab denen ihr nicht mehr in frühere Gebiete zurückkehren könnt.

Hier findet ihr die komplette Liste mit allen Trophäen und den wichtigsten Infos, die ihr vorab wissen müsst.

So schnappt ihr euch alle Trophäen in Stellar Blade

Gibt es verpassbare Trophäen in Stellar Blade? Ja, theoretisch sind die meisten Trophäen im Spiel verpassbar, die ihr nicht automatisch über die Story erhaltet. Das liegt daran, dass es zwei "Points of no Return" gibt, ab denen ihr gewisse Aufgaben nicht mehr abschließen könnt.

Der erste Punkt kommt, wenn ihr das Areal "Abyss Levoire" beendet, danach könnt ihr Collectibles und Nebenmissionen aus Xion City nicht mehr abschließen. Kurz vor dem Ende des Spiels gibt es einen zweiten Punkt, wenn ihr "Spire 4" beendet. Danach könnt ihr das letzte Areal des Spiels nicht mehr verlassen.

Hat der Schwierigkeitsgrad Auswirkungen auf die Trophäen? Nein, ihr könnt alle Trophäen auch im Storymodus verdienen.

Muss ich Stellar Blade mehrmals für Platin durchspielen? Ja, ihr braucht mindestens zwei Durchläufe für Platin. Das liegt daran, dass es drei Enden für Stellar Blade gibt, von denen sich zwei jeweils gegenseitig ausschließen. Eines der Enden bekommt ihr nämlich nur, wenn ihr den Fortschrittsbalken von Lily zu 100% füllt, indem ihr Collectibles sammelt und bestimmte Nebenmissionen abschließt. Das andere Ende bekommt ihr dagegen nur, wenn der Balken unter 100% liegt.

Wir empfehlen, das 100%-Ende zuerst anzustreben, da Lilys Fortschrittsbalken im NG+ wieder auf 0% gesetzt wird. Um das dritte Ende zu bekommen, könnt ihr nach dem Abspann einfach euren aktuellsten Save laden und die andere Entscheidung bei der letzten Wahl treffen.

Alle Trophäen in Stellar Blade

Insgesamt gibt es 43 Trophäen im Spiel: 1 Platin, 3 Gold, 12 Silber und 27 Bronze. Zusätzlich gibt es auch noch zwei New Game Plus-Trophäen, die ihr aber nicht für Platin benötigt.

Platin

EVE-Protokoll: Alle Trophäen erhalten

Gold

Rückkehr in die Kolonie: Ende “Rückkehr in die Kolonie” erreicht.

Preis verlorener Erinnerungen: Ende “Preis verlorener Erinnerungen” erreicht.

Neue Erinnerungen schaffen: Ende “Neue Erinnerungen schaffen” erreicht.

Silber

Dosensammler: Alle Dosen gesammelt

Nanosuit-Sammler: 30 Nanosuits erhalten

Sammler der Aufzeichnungen: 200 Datenbank-Einträge (Memorysticks, Dokumente oder Zugangscodes) gesammelt.

Einsamer Angler: 20 verschiedene Fische gefangen.

Kistenjäger: 200 Kisten geöffnet.

Naytiba-Forscher: Informationen zu allen Naytibas erhalten.

Sorgfältiger Entdecker: Alle Lager aktiviert.

Perfekte Exospine: 10 Exospines bis zum Max. verbessert.

Grausamer Befreier: 1.500 Gegner besiegt.

Aufs Schicksal: Enya und Sus Geschichte abgeschlossen.

Schwesternliebe: Kayas Geschichte abgeschlossen.

Piep!: D1G-g2rs Geschichte abgeschlossen.

Bronze

Lager-Vorbereitung: Erstes Lager aktiviert.

Abbadon: Abbadon besiegt.

Verderber: Verderber besiegt.

Perfekte Blutklinge: Blutklinge bis zum Max. verbessert.

Perfektes Wiederauffüllbares Trinksystem: Wiederauffüllbares Trinksystem bis zum Max. verbessert.

Perfekte physische Verbesserung: LP bis zum Max. verbessert.

Perfekte Beta-Energie-Verbesserung: Beta-Energie bis zum Max. verbessert.

Sorgfältiger Techniker: Alle Fähigkeiten erlernt.

Schlachtfeld-Akrobat: 200 Gegnerangriffen durch Perfektes Ausweichen entgangen.

Beweglicher Gladiator: 300 Gegnerangriffe durch Perfekte Abwehr blockiert.

Stiller Henker: 50 Gegner mit Hinrichtung besiegt.

Naytiba-Jäger: 100 Gegner mit Beta-Fähigkeiten besiegt.

Unerbittlicher Zerstörer: 50 Gegner mit Schubfähigkeiten besiegt.

Eiskalter Scharfschütze: 150 Gegner mit Fernkampfangriffen besiegt.

Gigas: Gigas besiegt.

Wüstling: Wüstling besiegt.

Altess Levoire: Hyperzelle aus Altess Levoire geborgen.

Häscher: Häscher besiegt.

Ungetüm: Ungetüm besiegt.

Tachy: Tachy besiegt.

Behemoth: Behemoth besiegt.

Abyss Levoire: Hyperzelle aus Abyss Levoire geborgen.

Belial: Belial besiegt.

Karakuri: Karakuri besiegt.

Demogorgon: Demogorgon besiegt.

Raven: Raven besiegt.

Racheengel: 50 Gegner im Tachy-Modus besiegt.

7:23 Stellar Blade: Ein Blick hinter die Kulissen des neuen PS5-Exclusives

Zwei zusätzliche New Game Plus-Trophäen

Neben dieser Liste könnt ihr euch noch zwei weitere Bronze-Trophäen verdienen, die ihr nur im New Game Plus bekommt. Sie sind allerdings nicht nötig, um Platin freizuschalten. Die Trophäe "Wiederholende Protokolle" bekommt ihr, wenn ihr einen Durchlauf im NG+ abschließt. "Endlose Klinge" gibt es, wenn ihr im New Game Plus alle Fähigkeiten erlernt.