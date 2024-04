Stellar Blade: Einfaches Rätsel lösen - richtiger Zugangscode für die 'simple Puzzle'-Quest

So löst ihr die 'simple Puzzle'-Aufgabe in Stellar Blade.

In Stellar Blade müsst ihr immer wieder Zugangscodes finden, um weiterzukommen oder Kisten zu öffnen. Meistens findet ihr die entsprechenden Codes dafür in der Nähe, nicht so aber bei der Nebenmission mit dem Namen 'einfaches Rätsel'.

Was hier nämlich als simples Rätsel beworben wird, ist eigentlich eine Matheaufgabe. Wir erklären euch, wir ihr sie löst, was ihr als Belohnung bekommt und verraten euch außerdem die richtige Zahlenkombination, falls ihr keine Lust auf Knobeln habt.

Simple Puzzle in Stellar Blade lösen: Das ist das Passwort

Habt ihr so gar keine Lust auf Mathe, verraten wir euch hier direkt des Rätsels Lösung. Ihr müsst als Code nämlich einfach die Zahlenfolge 304272 eingeben. Der Code wird dabei nicht zufällig generiert, sondern ist in jedem Durchlauf identisch.

So müsst ihr den Code an der Konsole eingeben.

So löst ihr das einfache Rätsel

Die Zahlen sind aber nicht rein zufällig, es steckt nämlich tatsächlich eine Rechnung dahinter. Ihr müsst dafür die Aufgabe "5@6@7 = ?" lösen, bekommt aber auch einige Beispiellösungen zur Hand. Die Rechnungen werden dabei allesamt gleich gelöst:

4@7@8 = 285684

9@3@5 = 271542

6@2@7 = 121426

Um jeweils auf die Lösung zu kommen, müsst ihr nämlich zuerst die ersten beiden Zahlen miteinander multiplizieren, um die ersten zwei Ziffern des Codes zu erhalten. Für die fehlende Kombination wäre das also 5x6.

Danach multipliziert ihr die zweite und dritte Zahl, also 6x7 und erhaltet so die nächsten beiden Ziffern des Codes. Zuletzt addiert ihr die beiden erhaltenen Ergebnisse zusammen und kommt so an die letzten beiden Ziffern.

Das sind die Belohnungen für das einfache Rätsel

Habt ihr die richtige Zahlenkombination 304272 eingegeben, ist die Quest abgeschlossen und ihr erhaltet als Belohnung sowohl 1.000 Gold als auch zwei Vitcoins. Gold gebt ihr aus, um Verbrauchsgegenstände wie Heil-Items oder Granaten zu kaufen. Vitcoins braucht ihr dagegen, um etwa neue Outfits und Exospines zu kaufen oder verbessern.