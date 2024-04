Stellar Blade: Alle Enden und wie ihr sie mit nur einem Spieldurchlauf freischaltet

Wir zeigen euch, wie ihr die drei Enden von Stellar Blade erreicht.

Stellar Blade schickt euch in der Rolle von EVE auf eine aussichtslos wirkende Rettungsmission, um die untergegangene Erde aus den Händen der Naytibas zu befreien. Das Action-Adventure vom südkoreanischen Studio Shift Up bietet dabei drei unterschiedliche Enden. Wir verraten euch, wie ihr die einzelnen Endings erreicht und wie ihr alle drei in nur einem Durchlauf erleben könnt.

Spoilerwarnung: Auch wenn wir die Enden nicht komplett nacherzählen, kommen wir in der Folge nicht über Spoiler zum Ablauf und zum Finale des Spiels aus.

Stellar Blade: Das sind die drei Enden

Die drei Enden von Stellar Blade tragen die folgenden Namen:

Rückkehr in die Kolonie

Preis verlorener Erinnerungen

Neue Erinnerungen schaffen

"Rückkehr in die Kolonie" könnt ihr dabei in jedem Durchlauf freischalten. Für das Ende ist nämlich nur die allerletzte Entscheidung im finalen Gebiet "Das Nest" von Bedeutung. Entscheidet euch einfach, Adams Hand nicht zu nehmen und besiegt ihn im folgenden Bosskampf, um das Ende zu erleben.

"Preis verlorener Erinnerungen" und "Neue Erinnerungen schaffen" sind etwas komplizierter, weil sie sich gegenseitig ausschließen und ihr sie dadurch verpassen könnt. "Preis verlorener Erinnerungen" ist das Ende, das ihr erhaltet, wenn ihr Adams Hand am Ende nehmt und vorher die Beziehungsleiste zu Lily nicht zu 100% gefüllt habt. Die Leiste wird durch gesammelte Collectibles und erledigte Nebenaufträge gefüllt.

Unser Test zum Spiel Stellar Blade im Test - Ein tolles Actionfest, das seine großen Vorbilder nicht ganz erreicht von Jonas Herrmann

Wenn ihr die Leiste dagegen komplett gefüllt habt, bevor ihr zum Orbitallift aufbrecht, könnt ihr ein geheimes Bonuslevel spielen und erlebt im Finale das Ende "Neue Erinnerungen schaffen", wenn ihr euch dafür entscheidet, Adams Hand zu nehmen.

So erlebt ihr alle Enden in einem Durchlauf

Da Stellar Blade euch keine Speicherstände anlegen lässt, ist es eigentlich nicht möglich, alle Enden in einem Durchlauf zu erleben. Ihr müsstet also theoretisch drei Durchläufe absolvieren, um alles zu erleben. Glücklicherweise gibt es einen Trick, mit dem ihr das Problem umgehen könnt.

Dafür müsst ihr allerdings ein aktives PS Plus-Abo besitzen. Nur dann könnt ihr nämlich auf den Cloud-Speicher zugreifen. Hier könnt ihr die automatische Speicherung ausschalten und Speicherstände stattdessen manuell hochladen. Im Spiel gibt es dafür zwei wichtige Zeitpunkte.

Wenn ihr das letzte Camp aktiviert, werdet ihr von EVE darauf hingewiesen. Direkt danach müsst ihr die finale Entscheidung treffen und könnt nicht mehr zurück. Am besten legt ihr einen Speicherstand im letzten Camp an. So könnt ihr die Auswirkungen beider Entscheidungen spielen.

Wollt ihr wirklich alle drei Enden im selben Spielstand erleben, wird es etwas komplizierter. Ihr müsst dafür immer auf eure Fortschrittsleiste mit Lily achten. Die taucht jedes Mal in der rechten oberen Ecke auf, wenn ihr eine Nebenmission absolviert oder etwas einsammelt.

7:23 Stellar Blade: Ein Blick hinter die Kulissen des neuen PS5-Exclusives

Füllt die Leiste am besten bis kurz vor dem Maximum von 100%, legt dann einen Cloud-Speicherstand an und brecht zum Orbitallift auf. Jetzt könnt ihr das Spiel einfach bis zum Ende spielen, wo ihr euch dafür entscheidet, Adams Hand zu nehmen und so das Ende "Preis verlorener Erinnerungen" freischalten.

Dann ladet ihr neu, füllt die Leiste auf 100% und brecht erneut zum Orbitallift auf. Jetzt könnt ihr das Bonuslevel Eidos 9 spielen und danach der Story bis zum Schluss folgen. Im letzten Camp legt ihr einen weiteren Speicherstand an und könnt so die anderen beiden Enden in beliebiger Reihenfolge erleben.

Habt ihr Stellar Blade schon durchgespielt? Welches Ende hat euch am besten gefallen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!