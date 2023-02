Stray Blade: Release-Termin bekannt, exklusiver Reveal im FYNG-Stream

Im Action-Rollenspiel Stray Blade erkundet ihr als abtrünniger Abenteurer ein uraltes Tal, sammelt Crafting-Materialien und Schätze und kloppt euch natürlich mit jeder Menge Gegner. Auf der gamescom 2021 war der Titel angekündigt worden und bislang war lediglich bekannt, dass der Titel im Jahr 2023 erscheinen soll. Das hat sich jetzt geändert.

Denn am Montag Abend (13. Februar)waren die Entwickler hinter dem Spiel im FYNG: Love Edition-Stream zu Gast und präsentierten einige Gameplay-Szenen zu Stray Blade. Aber nicht nur das: sie verrieten auch exlusiv den Erscheinungstermin des Spiels, der jetzt nicht mehr allzu weit entfernt ist:

Release von Stray Blade: 20. April 2023

In knapp zwei Monaten geht es also bereits los. Der Titel erscheint für die Current-Gen-Konsolen, also PS5, Xbox Series X/S sowie den PC.

Stray Blade –Ein Action-RPG aus Deutschland

Stray Blade entsteht beim deutschen Studio Point Blank Games und will vor allem mit einem ganz besonderen Feature punkten. Denn abhängig von dem, was ihr im Spiel tut, soll sich die Spielwelt des Action-RPGs verändern, gute oder schlechte Ausgänge von Kämpfen beispielsweise haben darauf beispielsweise Einfluss.

Das Kampfsystem selbst gehört zur anspruchsvolleren Sorte, verlangt also unter anderem gute Reaktionen und ein gutes Timing-Gefühl. Bei Erfolgen winken dann Erfahrungspunkte, die den Charakter dann wiederum aufleveln und verstärken. Waffetechnisch versprechen die Trailer zum Spiel einiges an Varianz. Über Schwerter und Speere bis hin zu Hellebarden soll einiges geboten werden.

