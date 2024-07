Gamer ackert sich zum erfolgreichen Streamer hoch, zahlt die Schulden seiner Mutter ab – und erzählt es ihr live im Stream

Streamer “Aydan“ während dem Telefonat mit seiner Mutter. Achtung: Wohlfühl-Alarm.

Es ist mal wieder so weit: Die tägliche Dosis “Wholesomeness“ steht an. Heute haben wir dafür einen Moment aus einem Stream ausgegraben, in dem die Liebe zwischen Sohn und Mutter im Mittelpunkt steht und einfach nur herzergreifend ist.

Streamer “Aydan“ erzählt seiner Mutter, dass er ihre Schulden abbezahlt hat

Konkret geht es um einen Stream, der bereits vor etwa vier Jahren stattgefunden hat. Auf Reddit hat “copitamenstrual“ nochmals die entsprechende Stelle hochgeladen:

Vor dem Telefonat spielt “Aydan“ Fortnite und informiert sein Publikum über seinen Plan, seine Mutter anzurufen und ihr zu sagen, dass er als Weihnachtsgeschenk das Darlehen für ihre Schule abbezahlt hat. Als er sie anruft, nimmt sie passenderweise in der Schule das Telefon ab.

“Aydan“ fragt seine Mutter, ob sie gerade beschäftigt sei und erkundigt sich bei ihr nach ihrem Tag. Nachdem er sie informiert, dass sie in seinem Stream über die Lautsprecher zu hören sei, übermittelt er ihr auch schon die frohe Kunde: Und zwar, dass er all die Kosten für ihre Schule übernommen hat – mithilfe seines Publikums natürlich, dem er an mehreren Stellen dafür dankt.

Die Reaktion von “Aydan“s Mutter ist einfach herzerwärmend. Was zuerst mit Verwirrung und Unglauben beginnt, geht in Überraschung und schließlich in Freudentränen über. Mit denen steckt sie auch ihren Sohn an, der sich gegen Ende auch mehrmals über die Augen wischen muss. Da ist das Weihnachtsgeschenk definitiv geglückt.

Auch wenn die ganze Aktion mittlerweile schon eine ganze Weile her ist, macht sie das nicht weniger schön. Die Bestätigung dazu finden wir in den Kommentaren im Reddit-Thread von “copitamenstrual“. Viele Personen sind gerührt davon und teilen ihre eigenen Geschichten.

Vor allem der Kommentar von “BrokeGoFixIt“ trifft uns direkt ins Herz. Er oder sie wünscht sich, dasselbe für die eigenen Eltern ermöglichen zu können, deren Erziehung trotz erschwerter Umstände von Sicherheit und Liebe erfüllt war.

“BrokeGoFixIt“ möchte das den Eltern zurückzahlen, indem er oder sie den eigenen Sohn auf dieselbe Art großzieht und sie damit hoffentlich stolz macht. Wir wünschen der Person definitiv alles Gute dabei!