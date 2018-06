Spiele-Streaming - Abos könnten den Fortschritt eher behindern, sagt Ubisoft

In den letzten Wochen häufen sich die Aussagen und Prognosen: Die Zeichen stehen auf Streaming aus der Cloud und Abo-Angebote. Angeblich soll uns nur noch eine klassische Konsolengeneration erwarten. Das sieht auch der Publisher Ubisoft ähnlich, hadert aber mit der Finanzierung: Ein neues, anderes Business-Modell müsse her, sonst könnten die Abonnements vielleicht sogar hinderlich sein.

Die Möglichkeit, vollständige Spiele ohne Einschränkungen auf jegliche Hardware zu streamen, reizt offensichtlich auch Ubisoft. Auf einem von Akamai gesponserten Panel (via: GamesBeat) hat Ubisoft Vice President of Partnerships & Revenue Chris Early erklärt, dass das Unternehmen sich selbstverständlich darauf freue, den Markt erweitern zu können.

Die Herausforderung beim Spiele-Streaming bestehe darin, das es kein profitables Geschäftsmodell für Publisher gebe, sagt Chris Early. Eine neue Monetarisierungs-Strategie müsse her, sonst könne mit einem einfachen Abonnement aus Publisher-Sicht kein Geld verdient werden.

Möglicherweise behindert das Abo-Modell sogar den Ausbau des Spiele-Streamings. Zumindest aus Publisher-Perspektive:

"Ich sehe Abo-Gaming tatsächlich als hinderlich für den Fortschritt an und werde euch zwei Beispiele geben. Eins ist PS Now. Ich denke, dass das eine großartige Technologie ist, um Streaming-Inhalte unters Volk zu bringen, aber als Publisher machen wir nicht das Geld. Wir machen nicht dieselbe Menge Geld, wie wenn wir den Kram einfach bei einem Sale anbieten würden. Also warum sollten wir es überhaupt tun, von einem Publisher-Standpunkt aus?"