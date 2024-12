Streaming-Anbieter ADN bringt iOS und Android-App raus – Ab sofort könnt ihr eure Anime-Serien auch auf mobilen Geräten schauen

Endlich könnt ihr eure Anime-Filme und -Serien auch in unterwegs anschauen. (Bild: © ADN)

Der französische Streaming-Anbieter Animation Digital Network (ADN) befand sich in Deutschland bis Ende 2023 in der Beta-Phase, bevor er im Sommer 2024 in Deutschland final an den Start ging. Allerdings mussten wir zum Streaming immer auf den Browser ausweichen.



Nach unzähligen Anfragen und Nutzer-Wünschen hat ADN nun aber endlich eine Mobile-App hierzulande veröffentlicht. Damit können wir jetzt viel einfacher auf unsere Lieblings-Animes zugreifen.

ADN bietet endlich eine Mobile-App für iOS und Android an

Ab sofort können sich Anime-Fans die ADN App aus dem Google Play Store für Android-Geräte und App Store für iPhone, iPads und Apple TV herunterladen. Die App erlaubt es allen Abonnent*innen des Abo-Services von ADN Deutschland auf den Anime-Katalog des Streaming-Anbieters zuzugreifen und zu streamen.

Die höchste Streaming-Auflösung beträgt 1080p. Einzelne Episoden der Serien und Filme können ohne Limit offline gespeichert werden.

Hier könnt ihr den Trailer zu Dragon Ball Daima anschauen, den ihr mit deutschen Untertiteln auf ADN schauen könnt:

1:49 Neuer Dragon Ball Daima-Trailer zeigt Mini-Goku als Super-Saiyajin und kündigt das Release-Datum an

Was ist mit Airplay, Chromecast und einer Konsolen-App?

Neben der Veröffentlichung der Mobile-App können Zuschauer und Zuschauerinnen durch eine Verbindung mit Streaming-Geräten wie Apple TV und Google TV entweder die AirPlay- oder die Chromecast-Funktion nutzen.

Außerdem plant der Anime-Streaming-Anbieter eine App für die Playstation 5. Wann diese veröffentlicht wird, steht aber bisher nicht fest.

Aktuelle Anime-Serien, die auf ADN Simulcast laufen

ADN mischt seit Sommer 2024 bei den Anime-Streaming-Services im deutschsprachigen Raum mit und erweitert regelmäßig sein Angebot um japanische Serien und Filme.

Auf ADN könnt ihr aktuelle Serien wie DanDaDan, Dragon Ball Daima und das Remake der One Piece Fish-Man Island-Saga im Simulcast anschauen, wobei DanDaDan sogar mit deutscher Synchro ausgestrahlt wird. Ein Monats-Abo kostet bei ADN 6,99 Euro und ein jährliches Abo liegt bei 59,99 Euro.

Wie gefällt euch bisher der Streaming-Neueinsteiger ADN und welche Anime-Serien stehen im Moment auf eurer Watch-List?