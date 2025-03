"Stop, das ist zu süß!" Stardew Valley-Spieler baut den Hut-Laden nach und jetzt wohnt sein echter Hamster darin

Der Hamster-Hutladen im Stardew Valley-Look ist wirklich extrem niedlich (Bild: reddit.com/user/ijustlikecars/).

In Stardew Valley könnt ihr bei einer Maus Hüte kaufen – klingt komisch, ist aber so. Dieser Fan hier hat zwar "nur" einen Hamster, aber der kommt vom Look her doch zumindest ziemlich nah dran. Wie unglaublich niedlich der Hamster dann als Hutladen-Verkäufer aussieht, beweist dieser Reddit-Post hier.

Stardew Valley-Fan bastelt seinem Hamster einen eigenen Hutladen und das sieht einfach nur niedlich aus

Darum geht's: Stardew Valley ist nicht nur eine coole, entspannte Farming-Sim, sondern wird von den unzähligen Fans auch wegen der vielen, kleinen Details geliebt. Zum Beispiel gibt es eine Maus im Spiel, die einen Hut-Laden betreibt. Den findet ihr im Waldgebiet ziemlich weit südlich, unterhalb des Flusses.

1:31 Haunted Chocolatier in 91 Sekunden: Alles zum neuen Spiel des Stardew Valley-Machers

Autoplay

Hamster mit Hut-Laden: Weil es einfach so gut passt und extrem süß aussieht, hat Reddit-User ijustlikecars das Häuschen des eigenen Hamsters zum Hut-Laden aus Stardew Valley ausgebaut. Wenn wir das richtig verstanden haben, wurde dazu einfach nur die Front ausgedruckt und vorn am Hamster-Häuschen befestigt.

Hier könnt ihr auf mehreren Bildern sehen, wie unglaublich süß das ist:

Das Hamster-Haus ist sogar mehrstöckig: Hinter der Fassade gibt es nämlich auch noch eine Treppe, die nach oben und laut Urheber des Posts zu mehreren Passagen führt.

Meistens würde sich der Hamster im oberen Stockwerk aufhalten und dort aus dem Fenster schauen. Für den perfekten Stardew Valley-Look passt das Erdgeschoss aber natürlich so viel besser, weil die Maus im Spiel eben auch unten an der Haustür die Hüte verkauft.

Die Fans sind völlig aus dem Häuschen: In den Kommentaren wird der Hamster-Hutladen geradezu frenetisch bejubelt. Es ist auch einfach wirklich super süß anzuschauen und dementsprechend kriegen sich viele Kommentierende vor lauter Freude und Begeisterung kaum noch ein. Hier wird nicht nur ein Aufhören wegen zu viel Niedlichkeit gefordert, sondern auch der Cuteness-Overload propagiert.

Wie niedlich findet ihr den Hutladen-Hamster auf einer Skala von 1-10? Wir sagen 11.