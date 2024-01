Suicide Squad: Warum ihr auf unseren Test noch warten müsst

Der vollständige GamePro-Test zu Suicide Squad erscheint erst kommende Woche.

Heute um Mitternacht startet der Early Access von Suicide Squad: Kill the Justice League, dem neuen Spiel von Rocksteady. Urspünglich war der Plan, dass ich euch pünktlich zum Full Release am 02. Februar für PS5, Xbox Series X/S und PC einen ausführlichen Test präsentiere. Allerdings haben GamePro und GameStar bislang noch keine Testmuster erreicht. Wie auch Berichte anderer internationaler Magazine zeigen, wurden bislang generell noch keine Keys versandt.

Aber hey, es kütt wie es kütt und wir sind ja flexibel. Von daher kurz ein paar Worte, wie wir euch dennoch so schnell wie möglich mit den wichtigsten Infos zum Antiheldenspiel versorgen.

Wann der Suicide Squad-Test auf GamePro erscheint

Wie ich es zuletzt beim Test zu Alan Wake 2 gemacht habe, will ich euch spätestens zum Release am Freitag einen ausführlichen Ersteindruck schreiben. So könnt ihr nach meinen gespielten ca. 20 Stunden – und bevor das Wochenende anbricht – abschätzen, ob das Open World-Spiel mit Live Service-Ansatz etwas für euch ist oder nicht.

Wie gewohnt kommt dieser Ersteindruck mit einer Wertungstendenz und ordnet von der Story bis zur Spielwelt alle relevanten Punkte kompakt ein – auch aus technischer Sicht.

Spielst du auch im Koop? Aber sicher doch. Kollege und DC-Fan Basti wird mit mir zusammen die Brainiac-Invasion anpacken. Ihr erfahrt also nicht nur, ob das Ganze im Einzelspieler taugt.

11:31 Suicide Squad: In der ersten Season des neuen Shooters stößt der Joker dazu

Der aktuelle Plan sieht so aus, dass ich meinen Ersteindruck in der kommenden Woche erweitere und ihr dann einen vollständigen Test samt Wertung auf GamePro findet.

Kurioser Start des Early Access-Release

Gerade kam zudem die Meldung seitens Rocksteady, dass die Server – Suicide Squad ist bereits in einigen Ländern gestartet – kurz nach Start wieder offline genommen wurden und derzeit kein Spielen möglich ist.

Grund sei ein Bug, der nach Spielstart den kompletten Story-Fortschritt offenlegt. Wann die Server wieder hochgefahren werden, ist nicht bekannt. Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, dass wir aktuell nicht spielen könnten, selbst wenn uns ein Key erreicht hätte.

Sollte der Zustand anhalten und meine Pläne zum Testprozess werden dadurch über den Haufen geworfen, dann gibt's natürlich ebenfalls ein kleines Update beziehungsweise eine vorläufige Kaufwarnung.

Späte Bemusterung gleich schlechtes Spiel?

Eine solch späte Testphase ist für uns als Tester und für euch, die von uns wichtige Infos zur Qualität des Actionspiels erfahren wollen, alles andere als optimal. Dass eine späte Bemusterung aber gleichbedeutend mit einem schlechten Spiel ist – wie es hier und da gerne einmal dargestellt wird – können wir nicht bestätigen.

Dass uns Testmuster spät erreichen kann diverse Gründe haben, speziell bei einem Always-on-Spiel wie Suicide Squad. Auch Spiele wie Alan Wake 2 oder Hogwarts Legacy, die nachweislich einiges auf dem Kasten haben, konnten ich und Kolleg*innen erst sehr spät testen.

Von daher bin ich wirklich sehr gespannt, was aus dem sehr kontrovers aufgenommenen neuen Werk der Arkham City-Macher letztendlich geworden ist und ob wir hier vielleicht ein besseres Actionspiel bekommen, als vielerorts prognostiziert.