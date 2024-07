Ab heute 3 Spiele bei Amazon zum Prime Day geschenkt: Sichert euch jetzt diese Titel nur für kurze Zeit und das müsst ihr beachten

Amazon schenkt euch zum Prime Day drei Spiele.

Vom 16. bis 17. Juli rollt der Online-Shop-Riese Amazon wieder den roten Rabatt-Teppich für Prime-Mitglieder aus. Aber selbst wenn unter all den Angeboten nichts für euch dabei sein sollte, dürft ihr euch über neue Spiele freuen – und das kostenlos! Denn Amazon senkt nicht nur viele Preise am Prime Day, sondern verschenkt auch über Prime Gaming die drei folgenden Spiele:

Wie lange sind die Spiele kostenlos? Ihr könnt euch die Spiele ab dem 16. Juli um 9:00 Uhr sichern, aber nur 48 Stunden lang – eben so lange, wie der Prime Day 2024 andauert. Habt ihr das getan, gehören sie euch dauerhaft.

Außerdem wichtig zu wissen:

Die drei Spiele bekommt ihr nur gratis, wenn ihr ein kostenpflichtiges Prime-Abo besitzt.

Bei allen Spielen handelt es sich PC-Versionen.

Die Spiele werden über den Epic Games Launcher vertrieben. Es handelt sich also um Keys für den Epic Games Store.

Die kostenlosen Prime Day-Spiele im Überblick

Chivalry 2

1:32 Chivalry 2 - Actiongeladener Launch Trailer zum Mittelalter-Battlefield - Actiongeladener Launch Trailer zum Mittelalter-Battlefield

Das Hack'n'Slash-Multiplayer-Spiel von 2021 lässt uns aus der First-Person-Sicht in die Rüstungen von Rittern schlüpfen, um mit Schwertern, Äxten, Speeren und anderen mittelalterlichen Waffen in brachiale Schlacht gegen andere Spieler*innen zu ziehen. Belagerungswaffen und Kavallerie kommen in den Gefechten ebenfalls zum Einsatz, um etwa eine Burg zu halten.

Während der erste Teil schon recht gut ankam, toppt der Nachfolger ihr noch einmal. Sich Chivalry 2 zu sichern, lohnt sich also! Warum warum genau, könnt ihr in unserem Wertungsspiegel nachlesen:

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration

3:14 Rise of the Tomb Raider - Launch-Trailer »Make Your Mark« - Launch-Trailer »Make Your Mark«

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure GamePro-Wertung: 90 (PS4-Version)

Der zweite Teil der Reboot-Trilogy verschlägt es unsere Abenteurerin Lara Croft unter anderem ins verschneite Sibirien und Syrien. Dort ist sie zusammen mit Jonah Maiava auf der Spur einer längst vergessenen Stadt. Die Handlung knüpft damit an den Vorgänger aus dem Jahr 2013 an.

Spielerisch baut es auf den Vorgänger aus. Neben den üblichen Eckpfeilern eines Tomb Raider wieder Erkundung, Rätsel und Kämpfe schleicht und craftet es sich mit Lara um einiges besser.

Ganz neu ist Rise of the Tomb Raider für Prime-Mitglieder nicht. Das halboffenes Action-Adventure wurde bereits im November 2021 von Amazon verschenk. Solltet ihr es aber verpasst haben, schlagt beruhigt zu, denn auch der zweite der drei Teile lohnt sich, wie unser Test zeigt:

Suicide Squad: Kill the Justice League

2:37 Suicide Squad: Kill the Justice League - Neuer Trailer zum Spiel der brutalen Anti-Helden

Genre: Third-Person-Shooter

Third-Person-Shooter GamePro-Wertung: 60 (PS5/Xbox Series)

Statt mit Batman, Superman & Co. die Welt zu retten, müssen wir die zu Bösewichten mutierten DC-Held*innen dieses Mal bekämpfen. Dafür schlüpfen wir in die Rolle der eigentlichen Antagonist*innen, genauer gesagt in die von Deadshot, Harley Quinn, Captain Boomerang und Rick Flag. Die Mitglieder der Task Force X, auch Suicide Squad genannt, besitzen alle spezielle Fähigkeiten, die auch im 4er-Koop-Modus zusammen mit Freunden gespielt werden können.

Allerdings hat Suicide Squad: Kill the Justice League nicht den besten Ruf, was unter anderem an der flachen Story, Eintönigkeit und seinem Live-Service-Ansatz liegt. Da Amazon es uns aber schenkt, kann sich jeder selbst ein Bild davon machen. Wer es genauer wissen will, kann zudem in unseren Test reinschauen:

Mehr zum Thema Suicide Squad im Test: Am Ende war uns alles egal von Dennis Michel

Was ist Amazon Prime Gaming?

Prime Gaming ist ein Spiele-Angebot von Amazon, das Teil von Amazon Prime und Prime Video ist. Jeder mit einem Abo kann sich regelmäßig ohne zusätzliche Kosten ganze Spiele und Zusatzinhalte wie Skins sichern und behalten. Außerdem sind Twitch-Vorteile wie exklusive Emoticons und ein Kanal-Abo inbegriffen.

Wie sieht's mit euch aus? Sichert ihr euch die Prime Day-Spiele, oder ist für euch nichts dabei?