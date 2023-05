Summer Game Fest 2023: Alle 42 Publisher im Überblick - und auch Sony PlayStation ist dabei

Das Summer Game Fest 2023 hat einiges zu bieten.

Auch ohne die E3 2023 gibt es zahlreiche Events, auf die sich Videospiel-Enthusiasten freuen können. Eines dieser Veranstaltungen ist das Summer Game Fest, das wie in jedem Jahr von Moderator Geoff Keighley veranstaltet wird.

Auf Twitter hat er nun enthüllt, welche Partner ein Teil der Show sein werden. Insgesamt listet Keighley 42 Unternehmen auf, die ihre Inhalte im Rahmen des Summer Game Fest präsentieren werden. Wir listen euch auf, auf wen ihr euch freuen könnt.

Summer Game Fest 2023: Das sind die Partner

Activision

Amazon Games

Annapurna

Bandai Namco

Behaviour

Capcom

CD Projekt Red

Devolver

Digital Extremes

Disney

EA

Epic Games

Focus

Gearbox Publishing

Grinding Gear Games

hoyoverse

Kabam, Larian

Level Infinite

Magic the Gathering

Neowiz

Netflix

Nexon

Niantic

North Beach Games

Samsung Gaming Hub

Second Dinner

Sega

Paradox

Pearl Abyss

Phoenix Labs

Plaion

PlayStation

Pocket Pair

Razer

Smilegate

Square Enix

Stema

Techland

Tribeca Festival

Ubisoft

Warner Bros. Games

Xbox

Das letzte Summer Game Fest stand übrigens ganz im Zeichen von The Last of Us:

Keighley wirbt außerdem damit, dass Interessierte live vor Ort am Event teilnehmen können. Das Showcase findet am 8. Juni 2023 im YouTube Theater in Inglewood, Kalifornien, USA statt. Die Tickets kosten zwischen 35 und 154 US-Dollar.

Es ist bislang noch nicht klar, in welchem Ausmaß die Publisher an dem Event teilnehmen werden. Keighley verrät nicht, ob die Spiele der Publisher nur auf dem Event gezeigt werden oder ob es Live-Auftritte und Videobotschaften geben wird, in denen die Publisher ihre Titel selbst vorstellen.

Weitere Sommerveranstaltungen im Überblick

Außerdem hat Jeff Grubb einen Plan veröffentlicht, welche Events neben dem Summer Game Fest stattfinden werden. Den Beginn soll das PlayStation Showcase machen, das bislang noch nicht angekündigt wurde. Umso erfreulicher ist es, dass wir Sony in jedem Fall während des Summer Game Fest sehen werden.

Neben dem Summer Game Fest gibt es noch zahlreiche andere Events, die im Sommer als E3-Ersatz abgehalten werden. Alle bisher angekündigten Events findet ihr in unserer Übersicht:

Da viele Publisher wie Microsoft ihren eigenen Livestream abhalten werden, könnte es sein, dass die großen Ankündigungen für das eigene Event aufgespart werden.

Sollte Sony noch ein PlayStation Showcase im Vorfeld abhalten, könnten wir auf dem Summer Game Fest beispielsweise mit Material zu den darin angekündigten Spielen rechnen. Doch so oder so können wir uns auf spannende Ankündigungen freuen.

Auf welchen Publisher freut ihr euch am meisten?