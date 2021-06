Ganz offiziell zur E3 2021 gehört das Summer Game Fest zwar nicht, dennoch wirkte die Show von Moderator Geoff Keighley wie eine Eröffnungsgala - wenn auch "nur" für seine eigene, gleichnamige Event-Reihe. Wir zeigen euch hier im Überblick, welche Ankündigungen stattgefunden haben und worauf ihr euch in den kommenden Wochen und Monaten freuen dürft.

Alle Ankündigungen, Trailer und Spiele aus der Show

Mittlerweile ist das Event vorbei. Wir zeigen euch, welche Spiele ihr verpasst habt.

Elden Ring: 1. Gameplay-Trailer enthüllt Releasetermin

Wir haben selbst kaum noch daran geglaubt, doch es ist tatsächlich passiert. Es gab einen großen Auftritt von Elden Ring, wo wir nicht nur erstes, offizielles Gameplay zum Action-RPG sehen bekamen, sondern sogar einen Releasetermin.

Demnach erscheint Elden Ring am 21. Januar 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und PC.

Mehr erfahrt ihr hier:

Tiny Tinas Wonderlands: Neues Borderlands-Spiel mit Fantasy-Setting angekündigt

Gerüchte gab es einige und jetzt ist es offiziell: Gearbox arbeitet an einem neuen Borderlands-Spiel. Allerdings wird das nicht Borderlands 4 sondern Tiny Tinas Wonderlands. einem Fantasy-Spin-off, das auf dem beliebten Borderlands 2-DLC basiert.

Mehr erfahrt ihr hier:

Death Stranding: Director's Cut für die PlayStation 5 angekündigt

Was ist das neue Projekt von Hideo Kojima? Keine Ahnung! Aber wir wissen jetzt, wie es um die PS5-Version von Death Stranding steht. Das Action-Adventure kehrt mit einem Director's Cut zurück, der Hoffnungen auf geschnittene Inhalte macht. Einen Releasetermin gibt es nicht, aber in den "nächsten Wochen" sollen wir mehr erfahren.

Mehr erfahrt ihr hier:

Sony PlayStation schließt Exklusiv-Deal mit neuem Studio von ehemaligen CoD-Entwicklern

Deviation Games heißt das neue Entwickler-Team der ehemaligen CoD-Macher Jason Blundell und Dave Anthony. Für ihr erstes Projekt, einer neuen "innovativen" IP, haben sich die Veteranen die Unterstützung von Sony PlayStation gesichert. Sony stellt die nötige, finanzielle Unterstützung, lässt dem Team aber kreative Freiheiten.

Mehr erfahrt ihr hier:

Two Point Campus: Neue Aufbausimulation mit verrücktem Uni-Setting enthüllt

Ja, es wurde bereits geleakt - jetzt ist es aber offiziell. Nach Two Point Hospital kommt Two Point Campus, eine Aufbausimulation, in der wir eine Universät mit allerlei schrägen Studiengängen am Laufen halten müssen.

Kollege Dennis hat sich das Spiel sogar schon einmal angeschaut:

Jurassic World Evolution 2 angekündigt: Jeff Goldblum ist auch wieder mit von der Partie

Einen eigenen Jurassic Park bauen? Das war das große Versprechen von Jurassic World Evolution, einem Park-Simulation im Stile bekannter Zoo-Manager. Mit Jurassic World Evolution 2 kehrt die Reihe mit einem Nachfolger zurück - der ein besonders heiß geliebtes Feature wieder im Gepäck hat: Original-Schauspieler Jeff Goldblum als Stimme des Erzählers.

Neues Painkiller-Spiel via neugegründetem Koch Media-Laber angekündigt (und viele weitere Titel)

Kennt ihr noch Painkiller? Der kultige Shooter kehrt offenbar mit einem neuen Ableger zurück. Im Rahmen eines neuen Gaming-Labels (Prime Matter) von Koch Media sollen zahlreiche Titel erscheinen und/oder für Konsole umgesetzt werden - und ja, auch Painkiller wurde hier aufgeführt.

Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Was gab es sonst noch?

Das ist aber noch nicht alles gewesen, was auf dem Summer Game Fest gezeigt wurde. In der folgenden Auflistung zeigen wir euch, worauf ihr euch ebenfalls freuen dürft:

Metal Slug Tactics : Taktik-Ableger der kultigen Shooter-Reihe angekündigt

: Taktik-Ableger der kultigen Shooter-Reihe angekündigt Lost Ark : Das koreanische MMO kommt in den Westen

: Das koreanische MMO kommt in den Westen Among Us bekommt neuen "Hide & Seek"-Modus

bekommt neuen "Hide & Seek"-Modus Salt & Sacrifice : Neues 2D-Soulslike mit Online-Koop erscheint 2022

: Neues 2D-Soulslike mit Online-Koop erscheint 2022 Solar Ash : Neues Gameplay vom PlayStation Indie

: Neues Gameplay vom PlayStation Indie Escape from Tarkov: Gameplay zeigt neue Map

Gameplay zeigt neue Map The Anacrusis: Neuer 4-Spieler-Koop Shooter enthüllt

Neuer 4-Spieler-Koop Shooter enthüllt Fast & Furious -Autos halten Einzug in Rocket League

-Autos halten Einzug in Rocket League Bloodhunt: Neues Gameplay zum Vampires: The Masquerade-Ableger

Neues Gameplay zum Vampires: The Masquerade-Ableger Tales of Arise: Neuer Trailer zum kommenden Action-JRPG

Neuer Trailer zum kommenden Action-JRPG Sky: Neues Spiel der Journey-Macher erscheint am 29. Juni für die Switch

Neues Spiel der Journey-Macher erscheint am 29. Juni für die Switch Planet of Lana: Entspanntes, handgezeichnetes Adventure kommt 2022

Entspanntes, handgezeichnetes Adventure kommt 2022 Monster Hunter Stories 2 bekommt neuen Trailer spendiert

bekommt neuen Trailer spendiert Endless Dungeon: Neues Gameplay gezeigt

Neues Gameplay gezeigt Fall Guys bekommt ein Nier: Automata-Kostüm

bekommt ein Nier: Automata-Kostüm id@Xbox: Tunic und andere Spiele im Demo-Event spielbar

Tunic und andere Spiele im Demo-Event spielbar Evil Dead: The Game: Gameplay-Reveal zum Koop-Horror

Gameplay-Reveal zum Koop-Horror Dark Pictures: House of Ashes - Neuer Trailer verrät Release-Datum

Wie hat euch das Summer Game Fest gefallen?