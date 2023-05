Super Mario Bros.-Film schon heute bei Amazon streamen - Dieser Trick machts möglich

So könnt ihr den Super Mario Bros.-Film schon heute schauen.

Regulär müssen wir uns noch bis zum 8. Juni gedulden, bis der Super Mario Bros.-Film in Deutschland bei Streaming-Anbietern wie Amazon, Google Play oder iTunes landet und dort gekauft werden kann.



Wer aber gar nicht warten will, kann einen simplen Trick nutzen, um den Film schon heute zu Hause zu schauen. Dafür braucht ihr je nach Anbieter lediglich eine VPN oder ein US-Konto.

Super Mario Bros.-Film auf Amazon schauen, so geht's

Sucht ihr auf Amazon.de aktuell nach dem Super Mario-Film, könnt ihr ihn bislang nur vorbestellen. Wechselt ihr dagegen auf die US-amerikanische Seite, lässt er sich heute schon leihen oder kaufen. Das geht, weil der Film in den USA bereits am 16. Mai bei Streamingservices erscheint.

Theoretisch könnt ihr den Super Mario Bros.-Film dort also direkt streamen, sofern ihr ein Amazon-Konto besitzt. Das kostet 24,99 US-Dollar für die Leihoption und 29,99 US-Dollar für den digitalen Kauf. Es kann allerdings vorkommen, dass Amazon.com euch sagt, der Film sei in eurer Region nicht verfügbar. Schließlich ist der Release für den amerikanischen Markt gedacht.

VPN hilft: Um diese Blockade zu umgehen, könnt ihr eine VPN nutzen. Die kann Amazon nämlich weismachen, dass ihr euch gerade in den USA befindet, sodass der Film für euch freigegeben wird. Laut vpntester.org funktionierien Surfshark VPN, OVPN, NordVPN und Hide.Me VPN auch bei Amazon.

Vorsicht bei kostenlosen VPNs! Für VPNs gibt es auch zahlreiche kostenlose Alternativen, allerdings finanzieren die sich oft über das Sammeln eurer Daten. Informiert euch also vorab ausgiebig, ob und welche VPN ihr nutzen wollt.

Super Mario Bros.-Film auf iTunes schauen, so geht's

Auch auf iTunes könnt ihr euch den Film schon jetzt holen, dafür benötigt ihr allerdings ein US-Konto und eine US-Zahlungsmethode. Erstellt euch dafür ein neues Apple-Konto auf der Webseite und wählt als Region Vereinigte Staaten aus. Alle anderen Daten tragt ihr wie gewohnt ein.

Im Store könnt ihr jetzt rechts unten euer Land auf United States ändern und euch dann mit eurem neuen Konto anmelden. Nun werdet ihr aufgefordert, eure Account-Informationen zu überprüfen, klickt dort auf "Review". Wählt hier erneut die United States als Region und hinterlegt eine US-amerikanische Telefonnumemr und Adresse, etwa eines Hotels.

Für eine US-Zahlungsmethode habt ihr mehrere Optionen. Wenn ihr keine US-Kreditkarte habt, könnt ihr nämlich problemlos auf Geschenkkarten für den iTunes Store zurückgreifen.

Aber Achtung! Hier muss es sich um Karten für den US-Store handeln. Ihr bekommt sie problemlos online. Den Betrag der Geschenkkarte könnt ihr über den Reiter Account > Redeem auf euer Konto laden. Jetzt müsst ihr nur noch den Super Mario Bros.-Film im Store suchen und könnt ihn euch holen.

Achtung, nur auf englisch!

Einziges Manko der US-amerikanischen Version auf Amazon, iTunes und Co. ist, dass es keine deutsche Sprachausgabe gibt. Ihr könnt den Film dort also lediglich in englischer Sprache mit englischen Untertiteln sehen.