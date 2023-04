Der Super Mario-Film scheint vor allem diejenigen zu begeistern, die mit den Spielen aufgewachsen sind.

Der Super Mario Bros.-Kinofilm läuft seit gestern auch bei uns auf der großen Leinwand. Das heißt, dass auch schon die ersten Reviews, Kritiken und Fan-Stimmen im Netz zu finden sind. Dabei gehen die Meinungen der Kritiker*innen und die der Fans erstaunlich stark auseinander. Zumindest kommt der Film bei der einen Gruppe viel besser an als bei der anderen.

So kommt der Super Mario Bros.-Film international bei Fans und Kritik an

Auf Rotten Tomatoes schafft es der Film auf nur 53 % beim Tomatometer. Aber dem gegenüber stehen 96 % in der Publikums-Wertung.

Die Lage ist eindeutig: Reviews von Kritiker*innen können dem Film nur bedingt etwas abgewinnen. Er kommt nicht über das Mittelmaß hinaus und eher durchwachsen an. So richtig schlecht findet ihn niemand, aber eben auch nicht besonders gut.

Fans sind viel begeisterter: Das Publikum findet den Film aber offenbar sehr gut. Vor allem die vielen Easter-Eggs, Hommagen und Anspielungen auf die Super Mario-Spiele scheinen wirklich einen Nerv zu treffen. Der Fan-Service zahlt sich also offensichtlich aus.

Das sagen wir: Auch meine geschätzte Kollegin Annika konnte den Film schon sehen und zieht ein Fazit, das zu diesem Stimmungsbild passt. Der Super Mario-Film tue genau das, was er soll, aber am besten erwartet ihr nicht zu viel. Der Streifen setzte "voll auf Nostalgie und den hohen Wiedererkennungswert".

"Im Grunde ist der Film nichts anderes als das reinste Feuerwerk an Anspielungen und Easter Eggs."

Darum geht's: Eigentlich ist Mario nur ein Klempner. Aber dann geht sein Bruder Luigi verloren und es verschlägt Mario in das mysteriöse wie zauberhafte Pilz-Königreich. Dort tut er sich mit Prinzessin Peach und Toad zusammen, um Luigi zu retten. Selbstverständlich will ihm dabei Bowser einen Strich durch die Rechnung machen, die Kongs tauchen auch noch auf, genau wie die Yoshis. Außerdem wartet eine wilde Kart-Fahrt.

Habt ihr den Super Mario-Film schon gesehen? Wie fandet ihr ihn, was hat euch gefallen, was nicht? Schreibt es uns in die Kommentare.