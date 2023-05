Irgendein Bösewicht von Bowser-Format hat den Super Mario-Film vorab geleakt, mit über 9 Mio. Views auf Twitter.

Schon wieder Wirbel um den Super Mario Bros-Film und schon wieder wurde er einfach so irgendwo in voller Länge veröffentlicht. Illegal, versteht sich: Dieses Mal hat ein Twitter-User kurzerhand den gesamten Film in seiner ganzen Länge online gestellt. Und bis er wieder gelöscht wurde, hat es sage und schreibe sieben Stunden gedauert. In der Zeit hatte das Video schon über 9 Millionen Views gesammelt.

Super Mario Bros-Film war sieben Stunden lang komplett auf Twitter zu sehen

Der Super Mario Bros-Film ist extrem erfolgreich und zählt zu den größten Kinostarts des Jahres. Dementsprechend begehrt ist der Streifen auch bei vielen Menschen, die ihn noch nicht gesehen haben. Das geht soweit, dass er von denjenigen, die ihn haben, oft einfach schon weiter verteilt wird, obwohl sie das eigentlich nicht dürften.

Wie der Film aussieht, könnt ihr euch hier anschauen (aber natürlich nur als Trailer):

1:32 Der Super Mario Bros. Film - Der finale Trailer vor Kinostart ist da

Twitter-Leak: Auf einem Account, der dank seines Abos dazu berechtigt ist, stundenlange Videos hochzuladen, wurde der Super Mario-Film online gestellt. Das Spektakel musste zwar auf zwei Parts aufgeteilt werden, aber das hat offenbar niemanden gestört. Ganz im Gegenteil: 9 Millionen Views gab es auf dem Film, der Account hat rund 1,1 Millionen Follower.

Twitter-Fauxpas: Es wirft kein gutes Licht auf Twitter, dass so viele Menschen den Film einfach so sehen konnten. Es soll insgesamt mindestens sieben Stunden gedauert haben, bis irgendwer etwas dagegen unternommen hat, dass hier so massiv gegen das Copyright verstoßen wurde. Das schreibt jedenfalls Forbes.

Nicht das erste Mal: Im Zusammenhang mit dem Super Mario Bros.-Film gab es bereits mehrere ähnliche Fälle. Erst am Wochenende haben wir darüber berichtet, dass ein argentinischer TV-Sender den Film einfach ganz normal ausgestrahlt hat – obwohl er definitiv noch nicht für eine derartige Veröffentlichung vorgesehen war:

keine Angst vor Nintendo: TV-Sender zeigt Super Mario-Film in voller Länge von David Molke

Allem Anschein nach haben dasselbe auch noch einige andere südamerikanische TV-Sender gemacht. Wer den Super Mario Bros.-Film also nicht im Kino sehen konnte oder wollte, hatte schon mehrere Möglichkeiten, das einfach so zu tun. Und zwar ohne irgendwelche illegalen Download-Seiten bemühen zu müssen. Es sieht ganz danach aus, als würden sich die Menschen hinter diesen Aktionen keine großen Sorgen um Nintendos Anwälte machen.

Habt ihr den Super Mario Bros.-Film bereits gesehen und wenn ja, wo und wie? Würdet ihr ihn auf Twitter gucken?