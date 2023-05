Super Mario Bros-Film streamen: Erste Anbieter nennen konkreten Release

Der Super Mario. Bros.-Film wird noch im Mai als VOD angeboten.

Super Mario Bros. hat mittlerweile über 1,05 Milliarden US-Dollar an den weltweiten Kinokassen eingespielt und sich damit unter die Top 45 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten gemogelt. Wollt ihr Nintendos Videospiel-Adaption aber lieber gemütlich vom heimischen Sofa aus anschauen, dann haben wir eine gute Nachricht für euch. Ein erster Streaming-Anbieter zeigt den Film bereits Mitte Mai und laut Gerücht könnten Plattformen wie Amazon und Apple die beiden Klempner bereits in wenigen Tagen in ihre Bibliothek aufnehmen.

Erste offizielle VOD-Ankündigung von Super Mario Bros.

Die erste offizielle Ankündigung den Film in seine Video on Demand-Bibliothek aufzunehmen stammt vom US-amerikanischen Streaming-Anbieter Optimum TV, wo der Film ab dem 16. Mai freigeschaltet wird. Das geht aus einem aktuellen Post auf Instagram hervor, in dem es heißt:

Der Super Mario Bros. Film zeigt Mario und Luigi auf einem rasanten Abenteuer durch das Pilzkönigreich, in dem sie sich mit einer Reihe von bekannten Charakteren zusammentun, um Bowser zu besiegen. Optimum TV-Kunden können den Film ab dem 16.5. auf Abruf sehen!

Dass der Streaming-Release kurz bevor steht, hatte sich bereits in den vergangenen Tagen angekündigt. Auch der VOD-Anbieter Spectrum TV nennt den 16. Mai als Datum der Veröffentlichung. Wie die Seite NintendoLife berichtet, wird zudem der 9. Mai als möglicher Streaming-Release auf den Plattformen von Amazon, Apple und Google gehandelt. Hintergrund ist ein mittlerweile gelöschter Tweet von WhenToStream.

1:32 Den offiziellen Trailer zum Super Mario Bros.-Film könnt ihr euch hier anschauen.

Eine klare Aussage zum Streaming-Release seitens Nintendo, Universal Pictures oder Illumination als Produzenten gibt es derweil allerdings noch nicht. Sollten wir hier mehr erfahren und auch, wann der Film bei hierzulande geläufigeren Streaming-Anbietern gezeigt wird, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.

Derweil könnt ihr euch in unserer ausführlichen Übersicht noch einmal über den Mario-Film informieren oder lesen, wie gut der Kinofilm bei Kollegin Annika angekommen ist:

Super Mario Bros.-Release auf DVD und Blu Ray

Ab wann ihr den Film auf Blu Ray oder DVD kaufen könnt, ist mittlerweile auch bekannt. Alle Platzhalter sind auf den Seiten von Amazon, Media Markt und Co. mittlerweile entfernt und als Release der 22. Juni 2023 eingetragen.

Habt ihr den Mario-Film schon gesehen und wenn ja, wie hat er euch gefallen?