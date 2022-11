Super Mario Bros - Der 2. Film-Trailer zeigt Mario Kart und bestätigt Fanlieblinge

2:09 Der Super Mario Bros. Film - Neue Infos zu Story und Charakteren im zweiten Trailer

Im neuen und richtig ausführlichen Trailer zum Super Mario Bros.-Film tauchen viele bekannte und beliebte Figuren aus unzähligen Nintendo-Spielen auf. Wir sehen neben Mario, Toad und Bowser endlich auch Prinzessin Peach, Donkey Kong und viele mehr. Aber auch mit Anspielungen und Hommagen wird nicht gespart, im Gegenteil. Wir sehen ein Mario Kart-Rennen, typische Jump&Run-Sequenzen und und und. Ein echtes Feuerwerk!

Super Mario Bros-Trailer zeigt unzählige Kult-Charaktere und Spiel-Elemente

Haufenweise Fan-Lieblinge: Wie ihr dem obigen Trailer entnehmen könnt, sind offenbar fast alle Charaktere aus dem Super Mario-Kosmos dabei. Nachdem im ersten Teaser-Trailer eigentlich nur Bowser, Mario und Toad zu sehen waren, gibt es jetzt die Bestätigung, dass noch viel, viel mehr kultige Figuren dabei sind.

Bei den meisten ist es mehr oder weniger selbstverständlich, dass sie in einem Super Mario Bros.-Film auftauchen. Zum Beispiel bei Luigi, immerhin ist er einer der beiden titelgebenden Super Mario-Brüder. Nichtsdestotrotz ist es einfach beruhigend und schön, die bisher nicht gezeigten Figuren wie zum Beispiel Peach jetzt in Aktion zu sehen.

Es gibt auch Überraschungen: Zum Beispiel hätte ich nicht unbedingt erwartet, in diesem Trailer ein Mario Kart-Rennen oder die beliebte Rainbow Road-Strecke zu sehen. Auch die Smash Bros.-Szene mit Donkey Kong dürfte bei vielen Fans für Freude sorgen. Genau wie der Moment, der leicht zu verpassen ist, aber direkt viele verschiedene farbige Yoshis zeigt.

Diese Figuren sind dabei:

Super Mario (Chris Pratt)

Luigi (Charlie Day)

Bowser (Jack Black)

Peach (Anya Taylor-Joy)

Donkey Kong (Seth Rogen)

Toad

Yoshi

Cranky Kong

diverse Koopas

Auf den Karts im Hintergrund befinden sich allem Anschein nach noch mehr Figuren, wie zum Beispiel Diddy Kong und womöglich handelt es sich bei dem einen Charakter sogar um Wario.

Besonders cool zu sehen ist auch, dass Power-Ups wie Katzenmario oder die Feuerblume ihren Weg in den Film finden. Prinzessin Peach kann nach einer Berührung mit der Pflanze offenbar kleine Feuerbälle werfen.

Ebenfalls sehr charmant sind natürlich die Passagen, die Super Mario bei klassischen Plattform-Herausforderungen zeigen – denen er offenbar nicht direkt gewachsen zu sein scheint.

Last but not least, lässt Mario auch noch einige seiner Signature-Ausrufe vom Stapel. Das rundet das Ganze ordentlich ab und erweckt den Eindruck, als käme hier absoluter Fanservice auf uns zu.

Wie gefällt euch der zweite Trailer zum Super Mario Bros.-Film? Wer oder was fehlt euch noch?