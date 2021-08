Super Mario Bros. - Alles, was wir zum animierten Film wissen

Ein neuer Super Mario Bros.-Film? Ach ja, da war doch was. Was bislang über den neuen Leinwandauftritt des Klempners bekannt ist und welches neue Detail zu einer Figur kürzlich ein Comedian ausgeplaudert hat, verraten wir euch hier.



Wann erscheint der Film? Bereits 2018 haben wir berichtet, dass der neue Super Mario Bros. Film 2022 in die Kinos kommen soll und bisher sieht es so aus, als hätte sich daran nichts geändert.

Animationsfilm vom Minions-Team

Es wird sich um einen Animationsfilm handeln. Dafür verantwortlich ist das Team, das auch hinter den Minions-Filmen steckt. Das Projekt wird außerdem eng begleitet von Super Mario-Erfinder und Produzent des Original-Super Mario Bros., Shigeru Miyamoto.

Der erste bekannte Charakter

Gerade erst haben wir von einer interessanten Figur erfahren, die eine Rolle im Film spielen wird.

Vorarbeiter Spike: Der Comedian und Schauspieler Sebastian Maniscalco hat in einem Interview mit Komiker-Kollege und Moderator Bert Kreischer verraten, dass er im neuen Super Mario Bros.-Film Spike spielen wird. Darüber berichtete Kotaku.

Wer ist noch mal Spike? Die Figur stammt aus Wrecking Crew, einem Titel, der 1987 in Europa für den NES erschien und später auch den Weg auf den GBA fand. Bei dem Spiel geht es darum, möglichst schnell alle zerstörbaren Objekte in einem Level kaputt zu machen. Spike ist der Vorarbeiter von Mario und Luigi. Er taucht manchmal auf, um ebenfalls Mauern abzureißen - stößt die beiden aber auch ganz gerne mal von ihrer Plattform.

Nicht der erste Mario-Film

Bereits im Jahr 1993 gab es einen ersten Super Mario Bros.-Film. Diese Adaption gilt als so schlecht, dass sie Kultstatus erreicht hat.

Freut ihr euch auf den Film?