Super Mario Bros. Film: Vor Release in 4K, auf Blu-ray oder DVD bei Amazon vorbestellen

Schon jetzt könnt ihr euch den brandneuen Super Mario Bros. Film für euer Heimkino bei Amazon sichern!

Erst gestern war ich im Kino um die Abenteuer rund um Mario und Co. auf großer Leinwand mitzuverfolgen. Jetzt haltet euch fest! Ihr könnt den Super Mario Bros. Film tatsächlich schon jetzt in 4K, auf Blu-ray oder DVD bei Amazon vorbestellen.

Wann kommt der Super Mario Bros. Film in den drei verschiedenen Varianten raus? Release Datum für 4K, Blu-ray und DVD wird der 31. Dezember 2023 sein, so zumindest der jetzige Stand.

Was kosten euch die verschiedenen Varianten? Das hängt natürlich davon ab, welche Version ihr gerne hättet:

Super Mario Bros. Film: Wie kommt er bisher an?

1:32 Der Super Mario Bros. Film - Der finale Trailer vor Kinostart ist da

Um was geht es in dem Super Mario Bros. Film eigentlich? Der Inhalt ist ganz fix zusammengefasst, schließlich soll der Film familienfreundlich sein. Mario und sein Bruder Luigi sind ganz einfache Klempner. Als Luigi jedoch verloren geht, gerät Mario in ein mysteriöses Pilz-Königreich. Hier lernt er Prinzessin Peach und Toad kennen. Gemeinsam machen sich dir drei auf den Weg, Luigi zu retten. Dieser ist nämlich in die Arme von Bowser geraten, der hier erneut die Rolle des Bösewichts einnimmt. Natürlich sehen wir aber auch Yoshis und Kongs. Die Helden erleben zudem eine wilde Kart-Fahrt!

Die Story ist meiner Meinung auch die größte Schwäche des Mario Films. Man sollte hier definitiv nicht zu viel erwarten, da das ganze Setting sowie der Humor schon arg auf Kinder angepasst ist. Wer aber hofft in Super Mario Bros. einige Easter-Eggs, bekannte Musik sowie Anspielungen auf die Super Mario-Spiele erwartet ist hier genau richtig! Fan-Service wird hierbei ganz groß geschrieben.

Schnappt euch also jetzt den Super Mario Bros. Film in 4K, auf Blu-ray oder auf DVD für euer ganz eigenes Mario Abenteuer im heimischen Kinosaal.

Falls ihr noch mehr zu dem Super Mario Bros. Film erfahren möchtet, oder noch mehr im Mario Franchise stöbern wollt, dann schaut doch mal hier vorbei:

Mehr zum Thema Im Super Mario Bros.-Film haben wir 37 Anspielungen und Easter Eggs entdeckt von Sebastian Zeitz

Mehr zum Thema Der Super Mario-Film macht genau was er soll, aber erwartet nicht zu viel von Annika Bavendiek