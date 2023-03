Mario Spiele bei Amazon: Gönnt euch jetzt noch vor Kinostart Gönnt euch jetzt noch vor Kinostart reduzierte Nintendo Switch Spiele mit bis zu 30% Rabatt

Aktuell gibt es einige Mario Spiele für die Nintendo Switch bei Amazon im Angebot!

Egal ob ihr euch auf den Mario Film am 05. April 2023 vorbereiten wollt, oder einfach nur Spiele für eine entspannte LAN-Party braucht, bei Amazon findet ihr für beide Gründe etwas passendes!

Hier gibt es derzeit gleich drei Mario Spiele für die Nintendo Switch im Angebot. Super Mario Bros. U Deluxe könnt ihr euch mit 54,93€ statt der ursprünglichen 63,20€ gönnen. Super Mario 3D World + Bowser's Fury hingegen gibt es mit knapp 25% Rabatt für 45,99€ statt der ursprünglichen 59,99€.

Fast 30% Rabatt erwarten euch bei Super Mario Odyssey: nur 45,99€ kostet euch das Abenteuer rund um Mario. Ursprünglich wärt ihr bei 62,99€ gewesen.

Schnappt also jetzt zu und gönnt euch mehrere Mario Spiele für die Nintendo Switch und eure heimische Spielebibliothek!

Um was geht es im Super Mario Bros. Film?

1:32 Der Super Mario Bros. Film - Der finale Trailer vor Kinostart ist da

Der Super Mario Bros. Film kommt schon nächsten Mittwoch, am 05. April 2023, in die Kinos. Ich weiß nicht wie es euch geht, aber ich freue mich wirklich schon wahnsinnig das Abenteuer rund um Mario und Co. mal auf der großen Leinwand zu sehen.

Aber mit all der Fülle an Mario Spielen fragt man sich natürlich, was in dem Film überhaupt thematisiert werden wird. Mario landet hier in einem Pilzkönigreich und macht sich auf die Suche nach Luigi. Auf dem Weg trifft er auch Toad (mein persönlicher Favorit!) und macht natürlich Bekanntschaft mit Prinzessin Peach. Wie immer greift dann der Bösewicht Bowser an. Die Handlung scheint also die Übliche zu sein, wie man sie aus diversen Mario Spielen wie zum Beispiel, Super Mario 3D World + Bowser's Fury, gewöhnt ist.

Ich war schon zufrieden, als ich gelesen habe, dass Toad in dem Film vorkommen wird. Aber auch die Yoshi-Fans unter euch kommen auf ihre Kosten. Euch erwarten aber auch folgende Figuren aus dem Mario Universum:

Donkey Kong

Crangy Kong

diverse Koopas

Schnappt euch also am besten noch vor dem Filmstart nächste Woche ein paar Mario Spiele für eure Nintendo Switch und frischt euer Wissen rund um das Mario Universum auf!

Falls ihr noch mehr zum Super Mario Bros. Film erfahren wollt, dann schaut doch mal bei folgenden Artikeln vorbei:

Mehr zum Thema Super Mario Bros.-Film: Alle Infos zur Story, Laufzeit und mehr von David Molke