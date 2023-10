Super Mario Wonder: Alle Abzeichen und wie ihr sie bekommt

Die Fallschirmmütze ist das erste Abzeichen, das ihr in Super Mario Bros. Wonder bekommt.

Obwohl Super Mario Bros. Wonder in seiner Grundstruktur ein recht klassisches 2D-Jump&Run ist, kann es mit einigen neuen Elementen überraschen. Dazu zählen beispielsweise die Wunderblumen-Effekte, die Level und Charaktere verändern. Und auch die Abzeichen, die ebenfalls ihre Premiere in einem Mario-Spiel feiern.

Was sind Abzeichen? Abzeichen sind im Spiel versteckte Medaillen. Habt ihr sie freigeschaltet, könnt ihr jeweils eine ausrüsten, was dem aktuell ausgewählten Charakter einen besonderen und dauerhaften Bonus beschert.

Jedes Abzeichen hat einen besonderen Twist, was dazu animiert, mit ihnen herumzuexperimentieren. Manche Level werden durch bestimmte Abzeichen zudem leichter.

Wie kann ich Abzeichen bekommen? Es gibt zwei Möglichlichkeiten, Abzeichen freizuschalten:

Durch Bestehen von Abzeichen-Tests in den Welten Kauf in Läden für Blumenmünzen

Abzeichen, Fundorte und Effekte in Super Mario Bros. Wonder

Insgesamt gibt es 24 Abzeichen in Super Mario Bros. Wonder. In unserer Liste findet ihr alle Namen, Fundorte (Welten) und Effekte.

Hinweis: Wir haben selbst noch nicht alle Abzeichen in Super Mario Bros. World entdeckt und werden die unten stehenden Tabelle vervollständigen, sobald das geschehen ist.

Name und Fundort Effekt Fallschirmmütze

(Automatisch im Abzeichenhaus in W1-Röhrenfelsen-Wiese) Lässt Mario und Co. per Druck auf die R-Taste sanft zu Boden gleiten Schwebe-Hochsprung

(Abzeichen-Test in W2-Wölkchen-Gebirge) Kurzzeitiges Schweben vergrößert die Sprunghöhe Turbo

(Laden in W4-Wolkenlose Wüste) Erhöht die Laufgeschwindigkeit Klimmsprung

(Abzeichen-Test in W1-Röhrenfelsen-Wiese) Beim Sprung gegen eine Wand katapultiert ein Druck auf "A" den Charakter direkt nach oben Duck-Hochsprung

(Abzeichen-Test in W3-Güldenfälle) Lässt die Charaktere nach dem Ducken höher springen als normalerweise Rankenschuss

(Abzeichen-Test in W5-Fungi-Minen) Ähnlich einem Enterhaken kann in der Luft über "R" eine Ranke abgeschossen werden, die den Charakter dann an Wände zieht. Delfin-Kick

(Abzeichen-Test auf den Blüteninseln) Verleiht im Wasser durch Druck auf "R" einen kurzen Geschwindigkeitsschub Zwei-Stufen-Sprung

(Laden in W4-Wolkenlose Wüste) Werden mehrere Sprünge gut getimet, sind sie höger als normalerweise Schwebe-Pirouette

(Abzeichen-Test auf den Blüteninseln) Druck auf "R" lässt euch nach einem Sprung noch etwas höher schweben Belohnungsmünze

(Laden in W1-Röhrenfelsen-Wiese – 30 Blumenmünzen) Besiegte Gegner spendieren mehr Münzen als normalerweise Rettungssprung

(Laden in W2-Wölkchen-Gebirge – 100 Blumenmünzen) Bei einem Fall in tödliche Abgründe oder Lava hüpft der Charakter ein Mal wieder heraus Münzmagnet

(Laden in W6-Magma-Tiefen) Nahe Münzen – normale oder Blumenmünzen – werden automatisch zum Charakter gezogen Durchgängig Seifenblase

(Nach dem Durchspielen in den Läden – 100 Blumenmünzen) Alle Power-Ups verwandeln den Charakter in die Seifenblasenform Automatischer Superpilz

(Automatisch im Laufe von W1-Röhrenfelsen-Wiese) Beim Start in einen Level gibt es automatisch einen Superpilz Durchgängig Elefant

(Nach dem Durchspielen in den Läden – 100 Blumenmünzen) Alle Power-Ups verwandeln den Charakter in einen Elefanten Durchgängig Bohrer

(Nach dem Durchspielen in den Läden – 100 Blumenmünzen) Alle Power-Ups verwandeln den Charakter in die Bohrerform !-Blöcke erscheinen

(Laden auf den Blüteninseln – 10 Blumenmünzen) Lässt !-Blöcke erscheinen, die manche Stellen erleichtern oder Items enthalten Fühler

(Bekommt ihr automatisch in W5-Fungi-Mine) Lässt den Controller vibrieren, wenn Wunderblumen oder 10er-Münzen in der Nähe sind Durchgängig Feuer

(Nach dem Durchspielen in den Läden – 100 Blumenmünzen) Alle Power-Ups verwandeln den Charakter in die Feuerform Sprungfeder

(Abzeichen-Test in W2-Wölkchen-Gebirge) Dauerhafte Hüpf-Fortbewegung Unsichtbarkeit

(Abzeichen-Test in W4-Wolkenlose Wüste) Charakter ist nicht mehr zu sehen und auch für Gegner unsichtbar Jet-Antrieb

(Abzeichen-Test in W6-Magma-Tiefen) Erhöht die Geschwindigkeit beim Rennen deutlich ??? ??? ??? ???

Eine fast vollständig freigeschaltete Abzeichen-Sammlung.

So rüstet ihr neue Abzeichen aus

Abzeichen könnt ihr nicht innerhalb von Levels wechseln, dafür aber in der Oberwelt und wenn ihr einen Level startet. Geht dafür wie folgt vor:

Drückt in der Oberwelt oder beim Start eines Levels die R-Taste Navigiert im sich nun öffnenden Menü auf das gewünschte Abzeichen und bestätigt mit der A-Taste

Fertig! Ab sofort tragt ihr das gewünschte Abzeichen. Wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, könnt ihr auch per Druck auf die L-Taste eine Zufallsauswahl treffen lassen.

Das funktioniert natürlich auch im Multiplayer-Modus. Hier können die Charaktere allerdings nicht unterschiedliche Abzeichen ausrüsten, das gewählte Item gilt jeweils für die gesamte Gruppe.

Hier könnt ihr euch das Testvideo zu Super Mario Bros. Wonder anschauen:

12:57 Super Mario Bros. Wonder - Test-Video zum besten 2D-Jump&Run des Jahres

New Super Mario Bros. Wonder ist das erste richtig neue 2D-Mariospiel seit über einem Jahrzehnt. Und das setzt gleich einen neuen Benchmark, denn der Hüpfer kann vor allem in Sachen Leveldesign und Ideenvielfalt begeistern. Wonder ist sowohl solo als auch mit bis zu vier Personen im Offline- oder Online-Koop spielbar und exklusiv für die Nintendo Switch erhältlich.