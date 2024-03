Super Mario Bros. Wonder: Diese genialen Wundereffekte haben es nicht ins Spiel geschafft und wir wollen jetzt sofort Teil 2

Super Mario Bros. Wonder ist eines der besten Jump&Runs, die ihr derzeit spielen könnt.

Das im letzten Oktober erschienene Super Mario Bros. Wonder begeisterte auf der Nintendo Switch nicht nur mit seiner famosen Spielbarkeit, sondern auch den besonderen Wundereffekten. In jedem Level kann einer dieser Effekte ausgelöst werden, was immer wieder für Überraschungen sorgt.

Röhren kriechen da dann gerne mal wie Raupen durch die Gegend, Piranha-Pflanzen fangen an zu singen oder eine Dino-Herde donnert über den Bildschirm.

Nintendo hat zig Einfälle für diese Wundereffekte gehabt und viele davon im Spiel verbaut. Allerdings längst nicht alle, wie jetzt ein Panel bei der aktuell laufenden Game Developers (GDC) in San Francisco gezeigt hat.

Dort sprachen nämlich Director Shiro Mouri und Producer Takashi Tezuka über das Spiel und präsentierten dabei auch einige Effekte, die es nicht ins finale Spiel geschafft haben.

Riesiger Pixelkopf darf nicht aufgeknuspert werden

Einer dieser gestrichenen Effekte lässt uns fast wehmütig werden, weil wir ihn nämlich liebend gerne im Spiel gesehen hätten. Der Effekt lässt Mario einen riesigen 8-Bit-Schädel wachsen, anschließend muss der Klempner durch einen Bereich kommen, bevor sein Kopf von angreifenden Gegnern aufgeknabbert wird.

So sieht das Ganze aus:

Die verlinkten Tweets zeigen aber noch andere ziemlich coole Wundereffekte:

Mario surft mit einem Surfbrett auf einer riesigen Welle

Mario läuft über einen riesigen Gumba

Mario hüpft auf einem Einrad oder benutzt einen Pogo-Stab

uvm.

Die Fülle der Ideen, die Nintendo garantiert nicht komplett geschreddert, sondern sorgfältig in die Schublade gepackt hat, lässt für uns nur einen Wunsch zu: Hier muss ganz dringend und schnellstmöglich ein zweiter Teil her!

Kommt ein Wonder 2? Möglich ist alles!

Und auch wenn Nintendo sich diesbezüglich natürlich nicht geäußert oder ein Wonder 2 gar offiziell angekündigt hat, ist es durchaus denkbar, dass das Unternehmen auch beim nächsten 2D-Jump&Run mit Mario am Wonder-Konzept festhält. Schließlich war der Titel ein enormer Erfolg, der die teils etwas angestaubte Reihe ordentliche durchpustete.

Falls ihr Wonder noch nicht gespielt haben solltet: Tut es unbedingt. Im Testvideo verraten wir euch, wieso:

Super Mario Bros. Wonder erschien am 20. Oktober 2023 exklusiv für die Nintendo Switch. Der Titel funktioniert wie ein klassischer Mario-Hüpfer, fühlt sich durch die neuen Elemente wie die Wunderblumen und die grafische Überarbeitung allerdings deutlich frischer an.

Welcher gestrichene Wonder-Effekt gefällt euch am besten?