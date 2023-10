Super Mario Bros. Wonder: Spielzeit und alle Welten in der Übersicht

So viele Welten könnt ihr in Super Mario Bros. Wonder bereisen.

Mit Super Mario Bros. Wonder liefert Nintendo ein hervorragendes 2D-Jump&Run ab, das vor allem mit seiner exzellenten Spielbarkeit und seinem immensen Ideenreichtum besticht.

Mit Mario und Co. zieht ihr durch das Blumenkönigreich, das sich ganz traditionell in unterschiedliche Welten aufteilt. Hier lest ihr, welche es gibt und mit welcher Spielzeit ihr rechnen könnt.

Spielzeit: So viele Stunden könnt ihr bei Mario Wonder einplanen

Als Hinweis vorab: Wie bei nahezu jedem Spiel kann die durchschnittliche Spielzeit auch bei Super Mario Bros. Wonder nur grob geschätzt werden. Natürlich gibt es die Möglichkeit, schnell durch alle Level zu hetzen, oder gemütlich jeden Abschnitt abzugrasen und in Ruhe auf die Suche nach den Geheimnissen zu gehen. Unsere geschätzte Spielzeit basiert daher auf einem "Mittelweg", also einem Durchgang in normaler Geschwindigkeit.

Geschätzte Spielzeit bis zum Abspann: ca. 8 bis 10 Stunden

Wenn ihr wirklich alle Geheimnisse (Münzen, Wundersamen, versteckte Ausgänge etc.) in Wonder entdecken wollt, könnt ihr mindestens die doppelte Spielzeit – also 16 bis 20 Stunden – einplanen.

Die Welten von Super Mario Bros. Wonder

Im Blumenkönigreich schaltet ihr nach und nach neue Welten frei, die dann wiederum diverse 2D-Sidescroll-Abschnitte und kleinere Herausforderungslevel enthalten.

W1: Röhrenfelsen-Wiese

W2: Wölkchen-Gebirge

W3: Güldenfälle

W4: Wolkenlose Wüste

W5: Fungi-Mine

W6: Magma-Tiefen

Blüteninseln

Das Blumenkönigreich mit allen Welten in der Übersicht.

Hinweis: Die Blüteninseln fungieren zwar als Verbindungselement zwischen den Arealen, haben aber ebenso Level und kleine Herausforderungen wie die "normalen" Welten. Dementsprechend betrachten wir sie auch als eine solche, auch wenn sie von Nintendo nicht mit einem "W" gekennzeichnet ist.

Aber das ist noch nicht alles: Es gibt nämlich noch eine versteckte Welt, die ihr nur über besondere Wege erreichen könnt. Sie heißt:

Zusammen mit den 7 anderen Welten ergibt sich also eine Gesamtzahl von 8 Welten, die ihr in Super Mario Bros. Wonder erkunden könnt. Einige der Welten sind noch einmal verzweigt und haben auf den ersten Blick verborgene Abschnitte, die nur über alternative Ausgänge in manchen Levels erreichbar sind.

Mehr zu Super Mario Bros. Wonder

12:57 Super Mario Bros. Wonder - Test-Video zum besten 2D-Jump&Run des Jahres

Super Mario Bros. Wonder ist das erste neue Mario-2D-Jump&Run seit über einem Jahrzehnt. Und Nintendo hat sich für seinen frischesten Sidescroller ordentlich ins Zeug gelegt.

Die unterschiedlichen Level platzen nur so vor tollen Ideen und abwechslungsreichen Gegnern, darüber hinaus hat sich auch technisch einiges im Vergleich zum direkten Vorgänger getan. Das Ergebnis ist ein fantastisches Jump&Run, das sich niemand mit einer Switch entgehen lassen sollte.