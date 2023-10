Super Mario Bros. Wonder auf Metacritic: Das beste 2D-Mario seit 33 Jahren

So schneidet Super Mario Bros. Wonder im Wertungsspiegel ab.

Der Lebenszyklus der Nintendo Switch mag sich langsam aber sicher dem Ende zuneigen, aber noch ist es nicht vorbei: Mit Super Mario Bros. Wonder erscheint am 20. Oktober nämlich noch ein 2D-Jump&Run, das sich laut internationalen Wertungen richtig lohnt. Wir fassen euch die Meinungen einmal zusammen.

*Stand: 18. Oktober 18:00 Uhr.

Zum Vergleich: Das letzte 2D-Mario mit ähnlich hohen Wertungen war Super Mario World, das 1990 erschienen ist und bei Metacritic auf 92 Punkte kommt. Die 2D-Ableger der Reihe mögen inzwischen rar geworden sein, aber Wonder zeigt, dass sie noch nicht ganz out sind.

Trotz des positiven Stimmungsbildes gibt es natürlich auch einzelne Kritikpunkte, die wir hier für euch zusammenfassen.

Nathan Birch von Wccftech schreibt in seiner Review:

Super Mario Bros. Wonder ist der beste Plattformer des Klempners in dieser Generation. Wir konnten das schon lange nicht mehr über ein 2D-Mario sagen, aber dieses Spiel kann mit den besten und beliebtesten Side-Scrollern von Nintendo mithalten. Es liefert wundervoll kreative Level und solides plattformen in einer wunderschönen Verpackung.