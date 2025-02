Nintendo-Fan entdeckt extrem witzige Super Mario Land-Fälschung beim Gebrauchthändler - "Das Kronjuwel meiner Sammlung"

So haben wir Mario noch nie gesehen. (Quelle: Frosty-Ad-1162 auf Reddit)

Spiele-Läden, die gebrauchte Games für alte Plattformen verkaufen, können sich als echte Schatzgruben entpuppen. Sie sind aber auch immer wieder der Nährboden für skurrile Geschichten und Entdeckungen.

Ein Nintendo-Fan entdeckte in einem örtlichen Laden eine Version von Super Mario Land für den Game Boy. Das Cover sieht allerdings ziemlich verdächtig aus.

Lustige Mario-Fälschung enthällt ROM-Hack

Darum geht's: Im Game Boy-Subreddit hat der User mit dem Namen Frosty-Ad-1162 einen Post abgesetzt, der schnell für Furore gesorgt und schon über 2000 Likes gesammelt hat.

Es geht dabei um ein Bild von einem Game Boy-Spiel, das der User wohl in einem Laden für gebrauchte Spiele aufgenommen hat. Es handelt sich scheinbar um eine Version von Super Mario Land, allerdings sieht das Bild auf dem Spiel ziemlich lustig aus und der Titel trägt den Zusatz "DX".

Hier der Post:

Nicht nur die Anordnung des Covers stimmt nicht mit dem Original überein. Der abgebildete Mario sieht auch ganz anders aus und erinnert, wie einige User in den Kommentaren anmerken, eher an bestimmte Diktatoren als an den freundlichen Nintendo-Klempner.

Zum Vergleich das Original-Cover des Spiels:

So sieht das Original-Cover von Super Mario Land aus. (Bild: Nintendo)

Das steckt dahinter: Offenbar handelt es sich aber nicht einfach um eine Fälschung. In den Kommentaren wird erklärt, dass es sich dabei um ein Bootleg eines ROM-Hacks handelt, mit dem Super Mario Land auf dem Game Boy Color in Farbe gespielt werden kann.

Es sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber an der Stelle noch mal der Hinweis, dass das natürlich nicht legal ist und wir euch empfehlen, die Finger von Raubkopien zu lassen.

Der Hack selbst sei dabei ziemlich gut, das eigenartige Cover des Bootlegs sei aber klar das Highlight. Einer der User nennt es sogar das "Kronjuwel" seiner kompletten Sammlung. Immerhin käme kaum jemand auf den Gedanken, dass es sich dabei um eine echte Version des Spiels handeln könnte.

Wie gefällt euch das lustige Cover? Sollte Mario in Zukunft nur noch so dargestellt werden?