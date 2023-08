Das war's! Legendäre Super Mario-Stimme hängt Job an den Nagel, bestätigt Nintendo

Mario muss in Zukunft mit einer neuen Stimme klarkommen.

Wer jemeils eines der Spiele aus Nintendos berühmter Super Mario-Reihe gespielt hat, der kennt die Stimme des namensgebenden Klempners mit (nicht ganz) italienischem Akzent. Bereits seit den 90ern wird Mario nämlich von Charles Martinet gesprochen, nur im Film wurde mit Chris Pratt eine andere Rolle gewählt.

Doch jetzt geht tatsächlich eine Ära zu Ende: Nach über 30 Jahren hängt Martinent die Latzhose und den Schnurrbart nämlich an den Nagel, wie Nintendo nun bekanntgegeben hat.

'It's-a me, Mario!' wird in Zukunft anders klingen

Nintendo of America hat die Meldung über ihren X-Kanal (ehemals Twitter) geteilt. Demnach beendet Martinet nicht etwa die Zusammenarbeit mit dem Publisher, übernimmt aber in Zukunft eine neue Rolle:

Charles Martinet war für lange Zeit die Stimme von Mario in Nintendo-Spielen, bis zu Super Mario 64. Charles übernimmt jetzt die brandneue Rolle als Mario-Botschafter. Mit dieser Veränderung tritt er davon zurück, Charakter-Stimmen für unsere Spiele aufzunehmen, aber er wird weiterhin durch die Welt reisen und die Freude von Mario teilen und mit euch allen interagieren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Einen offiziellen Grund für die Änderung gibt Nintendo dabei nicht an. Ob etwa der Schauspieler*innen-Streik in den USA hier eine Rolle spielt, können wir nur mutmaßen. Auch ein neuer Synchronsprecher für Mario wurde bislang noch nicht ernannt.

Zumindest erfahren wir aber in den folgenden Tagen etwas mehr. Dann will Nintendo of America nämlich noch Videobotschaften von Super Mario-Erschaffer Shigeru Miyamoto und Charles Martinet selbst posten.

Auch wenn Martinet in Zukunft noch als Martio-Botschafter tätig sein wird, dürfte es für viele Fans doch ungewohnt sein, die berühmte Stimme bald nicht mehr in Nintendo-Spielen zu hören. Wir wünschen Martinet natürlich auch für die Zukunft alles Gute und sind gespannt darauf, wer in Zukunft die Stimme des berühmtesten Klempners der Videospiel-Geschichte übernehmen wird.

Was haltet ihr von dieser Veränderung? Habt ihr schon eine Ersatzstimme für Mario im Kopf?