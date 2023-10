'Als ob das Level so hart ist?!': Super Mario Wonder-Fans verzweifeln an Herausforderung und brauchen über 200 Versuche für ein 50-Sekunden-Level

Super Mario Bros. Wonder sieht niedlich aus, hat es aber faustdick hinter den Ohren: Spätere Level sind schwierig.

Super Mario Bros. Wonder kommt richtig gut an und bietet für jede Altersgruppe und jeden Spielstil genug zu tun. Echte Profis können sich vor allem gegen Ende und mit den optionalen Spezial-Levels ordentlich austoben. Dabei gibt es einige echt harte Nüsse und besonders ein ganz bestimmtes Level sorgt aktuell für große Diskussionen im Internet.

Das Wichtigste in Kürze: Das Level 'Wölkchen-Spezial: Nächtliche Rhythmen' in Super Mario Bros. Wonder ist eine extrem schwierige Herausforderung für Profis.

Der Abschnitt ist sehr kurz, aber er erfordert präzises Timing und Rhythmusgefühl.

Die Plattformen erscheinen erst nach einer gewissen Zeit und ein Timer läuft gnadenlos ab.

Auf Reddit und anderen Plattformen diskutieren die Fans intensiv über dieses Level und teilen ihre Erfahrungen sowie Hilfestellungen.

'Kein Platz für Fehler': Super Mario Bros. Wonder-Level ist eine ganz besonders harte Herausforderung für Profis

Darum geht's: Eigentlich ist "Wölkchen-Spezial: Nächtliche Rhythmen" aka "Fluff-Puff Peaks Special Climb to the Beat" nur ein sehr kurzes Level, das innerhalb von weniger als einer Minute absolviert werden kann. Beziehungsweise muss: Denn hier ist Timing wirklich alles und Rhythmusspiel-Profis sind klar im Vorteil.

Das Problem in diesem optionalen Level besteht nämlich darin, dass sämtliche Plattformen erst nach einer gewissen Zeit auftauchen. Gleichzeitig läuft aber ein gnadenloser Timer ab, ihr müsst euch also beeilen. Zu allem Übel steigert sich währenddessen auch noch die Geschwindigkeit der Hintergrund-Musik.

Dementsprechend häufen sich auf Reddit & Co. mittlerweile die Beiträge zu diesem speziellen Level und viele Fans vergleichen, wie viele Versuche sie gebraucht haben, um den Abschnitt zu beenden. Da ist alles dabei, einige Spieler*innen berichten beispielsweise, zweimal mit jeweils 99 Leben komplett daran gescheitert zu sein – was knapp 200 Versuche sind.

Hier könnt ihr euch ansehen, wie es aussieht, wenn eine Person das Level ohne Fehler absolviert:

Welches ist das schwierigste Level? Selbstverständlich melden sich auch einige Naturtalente oder Rhythmusspiel-Profis zu Wort, die nur sehr wenige Leben benutzen mussten. Manche Fans finden das letzte Level auch deutlich schwieriger, aber hier scheiden sich die Geister.

Auch wenn das Level zweifellos zu einem der schwierigsten des ganzen Spiels zählt, ist es für manche Fans auch schon zum absoluten Lieblingslevel aus Super Mario Bros. Wonder geworden.

Das könnte helfen: Zum Glück tauschen sich die Super Mario Wonder-Spieler*innen aber auch darüber aus, was dabei helfen kann, das Level zu meistern. Zum Beispiel könne es sehr von Vorteil sein, als großer Mario zu starten.

Auch die richtige Wallkick-Technik wird hier diskutiert, beispielsweise soll helfen, zuerst den Sprungknopf zu drücken und dann mit dem Stick die Richtung zu ändern.

Last, but not least könnte auch ein Wechsel zum Handheld-Modus der Switch etwas bringen. Oder wenn ihr euren Controller per USB-Kabel mit der Konsole verbindet und die Option für direkte Inputs aktiviert habt. So verhindert ihr auch das letzte bisschen Eingabe-Verzögerung.

Wie ist es euch bei diesem Level ergangen? Wie viele Versuche habt ihr gebraucht und was ist eurer Meinung nach das schwierigste und was das coolste Level?