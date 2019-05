Die Kämpfer aus Super Smash Bros. Ultimate erwartet noch in dieser Woche ein neues Update. Genaue Inhalte sind noch nicht bekannt, es wird aber Balance-Änderungen für einige der Charaktere geben. Damit werden erneut eure alten Replays unbrauchbar, wenn ihr sie nicht umwandelt (wie das geht, erfahrt ihr weiter unten).

Das Update hebt die Version des Spiels auf 3.1.0 an. Welche Figuren von den Anpassungen betroffen sind, hat Nintendo noch nicht verraten. Dazu dürfte es in den nächsten Tagen nähere Infos geben. In den Kommentaren wünschen sich viele Spieler zum Beispiel einen Buff für Sonic und Kirby.

Ver 3.1.0 of Super #SmashBrosUltimate is coming this week! This update will include fighter adjustments, meaning replay data from previous versions will be incompatible. Convert your replays by going to Vault -> Replays -> Replay Data -> Convert to Video, before updating. pic.twitter.com/3IUqibNCD3