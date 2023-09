'Support ist was für andere': Baldur's Gate 3-Fans spielen keine Kleriker und ein RPG-Veteran erklärt, warum

In Baldur's Gate 3 dürfte auch Schattenherz mitverantwortlich sein, aber das ist nicht der Hauptgrund laut dem Profi.

Es dauert nicht mehr lange, dann können auch alle mit einer PS5 endlich Baldur's Gate 3 spielen. Dann könnte es wieder neue Charakterklassen-Statistiken geben, die vielleicht ein anderes Bild zeichnen – aber zumindest aktuell sind Kleriker*innen noch die unbeliebteste Klasse für die eigene Hauptfigur. Der langjährige RPG-Macher Josh Sawyer kann das persönlich zwar nicht ganz nachvollziehen, aber vielleicht erklären.

Baldur's Gate 3-Fans sind kaum Kleriker und ein RPG-Veteran erklärt, woran das liegen könnte

Darum geht's: Baldur's Gate 3 ist ein heißer Anwärter auf den Titel "bestes Spiel des Jahres" und erscheint in wenigen Tagen endlich auch für PS5. Auf dem PC haben die wenigsten Spieler*innen zu Beginn einen Charakter erstellt, der ein Kleriker ist. Diese interessante Statistik zeigt, dass die Paladin-Klasse die beliebteste ist:

Hier seht ihr die Statistik zur Klassenwahl, allerdings nur von den ersten paar Tagen nach dem Baldur's Gate 3-Launch.

Warum spielt niemand Kleriker? Zunächst einmal gibt es diverse Scherze darüber, unter anderem auch von Obsidians Josh Sawyer. Der hat schon vor Jahrzehnten RPG-Schwergewichte wie Icewind Dale oder Fallout: New Vegas mitentwickelt und macht das heute immer noch (Pillars of Eternity 1 und 2, Pentiment).

Demnach wollen alle einen Kleriker in der Party, aber niemand will selbst einer sein:

Das habe aber nichts mit den speziellen Gegebenheiten in Baldur's Gate 3 oder dem Regelwerk dahinter zu tun (der 5. Edition von Dungeons and Dragons). Stattdessen sei es einfach in jedem einzelnen Fantasy-RPG so gewesen, dass die Leute am seltendsten einen Kleriker oder Priester als Hauptfigur erstellen und spielen.

Und zwar unabhängig davon, ob es Priester/Kleriker als Companions gibt. Es spiele laut Josh Sawyer auch keine Rolle, ob diese Companions nun besonders sexy seien und als Partner*innen zur Verfügung stehen, wie er mit einem Bild von Durance aus Pillars of Eternity verdeutlicht.

Woran liegt's denn dann? Laut dem RPG-Profi dürfte der Hauptgrund darin liegen, dass viele Fans Kleriker*innen einfach als Support-Klasse wahrnehmen, eine Art Sidekick und keine Hauptfigur. Unterstützung sei nach dieser Denkweise eben etwas für die anderen Leute, aber nicht für die Hauptrolle und den Charakter, um den sich alles dreht.

Dabei können Kleriker*innen in Baldur's Gate 3 sehr viel mehr als nur unterstützen und heilen. Wer die Klasse ordentlich nutzt, kann mit ihr seinen Feinden ordentlich Feuer unterm Hintern machen. Das zeigt zum Beispiel Schattenherz, die noch dazu auch als religiöse Fanatikerin eine richtig spannende Hintergrund-Geschichte mitbringt.

Baldur's Gate 3 ist seit Anfang August auf dem PC spielbar und hat gerade frisch seinen zweiten großen Patch erhalten. Kleinere Hotfixes kommen in kürzeren, regelmäßigen Abständen. Der Preload für die PS5-Fassung ist für Vorbesteller*innen der Deluxe-Edition bereits gestartet, der Early Access geht dann am 2. September los. Der reguläre Launch erfolgt am 6. September.

Welche Charakterklasse spielt ihr oder welche wollt ihr spielen? Wie denkt ihr über Kleriker*innen beziehungsweise Priester*innen in solchen RPGs?