Nintendo Switch 2 soll genug Power haben, dass auch PS5- und Xbox Series X|S-Spiele darauf erscheinen können

Ob die nächste Nintendo-Konsole wirklich Switch 2 heißt, ist fraglich, aber ein Insider freut sich schon mal auf ihre angebliche Power.

Um die Switch 2 - oder wie auch immer der Nachfolger der aktuellen Nintendo-Konsole heißen wird - ranken sich inzwischen jede Menge Gerüchte. Mit handfesten Infos sieht es leider noch mau aus, aber ein bekannter Insider freut sich schon mal wirklich über die mutmaßliche Power der kommenden Konsole und trifft eine spannende Aussage.

Laut Insider gibt es bald mehr 'echte' Multiplattform-Releases

Die Switch war nie die leistungsfähigste Konsole und seit ihrem Release sind inzwischen gute sechseinhalb Jahre vergangen. Dabei wurde die Nintendo-Konsole, die sich anfangs mit PS4 und Xbox One messen musste, von deren Nachfolgern noch weiter abgehängt.

Spiele, die viel Grafikpower brauchen, erscheinen inzwischen zwar häufig immer noch für die Last Gen von Sony und Microsoft, aber oft nicht für die Switch. Oder erst später wie beispielsweise im Fall von Hogwarts Legacy. Der Release auf der Nintendo-Konsole steht immer noch aus.

Auch bei The Witcher 3, das inzwischen schon so seine Jahre auf dem Buckel hat, dauerte es mit dem Switch-Port. Auf viele aktuelle Titel müssen Nintendo-Fans ganz verzichten. Ein Insider glaubt, dass sich das mit der Switch 2 ändern wird. Tom Henderson drückt seine Vorfreude in einem Tweet aus:

Finde die Nintendo Switch 2 und ihre Technik wirklich aufregend. Wir werden in den nächsten 12 bis 18 Monaten jede Menge "Erscheint für Xbox Series X/S, Playstation 5, Nintendo Switch 2 und PC sehen".

Könnte der Insider damit recht haben? Tom Henderson gilt allgemein als gut vernetzt, über welche Infos er konkret verfügt, wissen wir aber nicht. Kürzlich gab es Gerüchte über eine Tech-Demo, die auf der gamescom demonstiert hat, über welche Grafikpower die neue Nintendo-Konsole verfügen soll.

Ein weiteres aktuelles Gerücht besagt, dass das neueste Spiel in der Monster Hunter-Hauptreihe auf der Switch 2 erscheinen wird. Bis es offizielle Infos für die Öffentlichkeit gibt, müssen wir uns wohl aber noch gedulden.

Wann können wir mit der Switch 2 rechnen? Aktuell wird vermutet, dass die Nintendo Next Gen im zweiten Halbjahr 2024 erscheinen könnte. Alle Spekulationen und Gerüchte findet ihr in unserer oben verlinkten Übersicht.

Was denkt ihr: Hat Henderson mit seiner Aussage recht?