Wer sich im Nintendo eShop umschaut, der findet dort allerhand spannende Angebote zu großen Switch-Blockbustern wie Mario Odyssey und Fire: Emblem Three Houses. Wenn ihr eure Spiele-Bibliothek aufstocken wollt, dann solltet ihr euch aber nicht mehr ganz so viel Zeit lassen: Bald verfällt der Sale.

Wann endet der aktuelle Blockbuster-Sale? Am Sonntag, den 1. März 2020.

Ebenfalls nicht verpassen: Aktuell sind außerdem viele Lego-Spiele reduziert.

Diese Switch-Highlights sind aktuell unter anderem im Angebot

Bei diesen Switch-Spielen lohnt sich der Kauf

Fire Emblem: Three Houses

Genre: Taktik-RPG

Taktik-RPG GamePro-Testwertung: 88

Darum geht's: In dem Strategie-Rollenspiel Fire Emblem: Three Houses kommt ihr als Lehrer an eine prestigeträchtige Militäräkademie, die genau in der geografischen und politischen Mitte zwischen drei mächtigen Reichen steht. Das Spiel basiert hauptsächlich auf taktischen, rundenbasierten Kämpfen, zwischendurch agiert ihr jedoch auch mit diversen Figuren in der Spielwelt.

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn ... ihr gerne digitale Beziehungen pflegt, wie in Persona 5. Auch bei Fire Emblem: Three Houses müsst ihr mit euren Truppen regelmäßig reden und ihre Bedürfnisse erfüllen, um so Boni, Dialoge und mehr freizuschalten.

Das Spiel ist nichts für euch, wenn ... ihr eine geringe Frustrationsgrenze habt. Im Spielverlauf werden die Kämpfe sehr anspruchsvoll und wer hier nicht genau taktiert, der wird schnell in die Röhre schauen.

Children of Morta

Genre: Action-RPG, Rogue-Lite

Action-RPG, Rogue-Lite GamePro-Testwertung: 84

Darum geht's: Children of Morta wird vom Entwicklerteam bei Dead Mage als "narrative-based roguelite" beschrieben. Wir begleiten eine Familie namens Bergson und schlüpfen dabei in die Rolle unterschiedlicher Mitglieder, die allesamt über individuelle Fähigkeiten verfügen. Wir sollen den heiligen Berg Morta schützen, und kämpfen dafür mit Bogen, Dolchen und Co. gegen fiese Monster.

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn ... ihr auf Rogue-Likes beziehungsweise Rogue-Lites steht und gleichzeitig ein Faible für spannende Geschichten habt. Children of Morta verbindet nämlich beide Elemente elegant miteinander.

Das Spiel ist nichts für euch, wenn ... ihr bei den Worten Permadeath, zufallsgenerierte Level und isometrische Ansicht sofort Reißaus nehmt.

Dark Souls Remastered

Genre: Action-RPG

Action-RPG GamePro-Testwertung: 85

Darum geht's: Dark Souls schickt uns als Ritter, Pyromane, Magier oder Bettler in eine düstere Fantasy-Welt, in der wir gegen allerhand fiese Monster und noch fiesere Bossgegner kämpfen, die alles von uns abverlangen.

Die Remastered-Version kommt mit knackigeren Texturen. Auf der Switch läuft Dark Sous zudem mit konstanten 30 Bildern pro Sekunde.

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn ... ihr nach einer echten Herausforderung sucht. Der Schwierigkeitsgrad von Dark Souls fällt nämlich recht knackig aus, kein Fehler wird verziehen, jeder falsche Schritt endet meistens im sicheren Bildschirmtod. Unfair ist Dark Souls dabei aber nie: Wer sich in Geduld übt und lernt, der wird mit beflügelnden Erfolgserlebnissen belohnt.

Das Spiel ist nichts für euch, wenn ... ihr keine Geduld habt, euch in Dark Souls zu verbeißen und nach jedem Bildschirmtod einen neuen Versuch zu wagen, der gnadenlosen Welt von Lordran Herr zu werden.