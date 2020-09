Switch: 5 Ubisoft-Blockbuster sind jetzt im eShop im Angebot

Ubisoft hat mittlerweile einige Spiele auf der Nintendo Switch veröffentlicht und da es im eShop immer wieder Angebot gibt, ist auch der französische Publisher dabei. Wenn ihr schnell seid, könnt ihr jetzt noch einmal bei fünf Blockbuster sparen und sie vergünstigt auf eurer Konsole spielen.

Wie lange dauert der Sale noch? Ihr habt noch vier Tage, genauer bis zum 17. September, Zeit bei den Angeboten zuzugreifen.

Diese fünf Blockbuster sind im Angebot:

Assassin's Creed: The Rebel Collection

Darum geht's: Diese Assassin's Creed-Sammlung lässt euch zu Piraten werden. Denn sie beinhaltet gleich zwei Spiele mit einem ähnlichen Setting. Ihr bekommt in dem Paket sowohl Assassin's Creed 4: Black Flag als auch Assassin's Creed: Rogue geboten.

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn ... ihr große Fans von den Seeschlachten der Reihe seid. Black Flag und auch Rogue setzen beide vermehrt auf die Schiffs-Mechaniken und lassen euch auf den Meeren gegen andere kämpfen.

Das Spiel ist nichts für euch, wenn ... ihr technische Fehler nicht verzeihen könnt. Die Switch-Versionen sind grundsätzlich spielbar aber haben ihre technischen Probleme, wie eine häufig einbrechende Framerate.

Rayman Legends: Definitive Edition

Darum geht's: Rayman Legends knüpft spielerisch an den Vorgänger Rayman Origins an, ihr müsst ihn aber für die Fortsetzung nicht unbedingt gespielt haben. Im Jump 'n' Run hüpft und kämpft ihr euch durch malerische Levels und sammelt auf eurem Weg Lums, glühwürmchen-artige Wesen, ein.

Warum es sich lohnt: Rayman Legends gehört zu den besten 2D-Jump 'n' Runs der letzten Jahre und sieht mit seinem drolligen Comic-Look immer noch fantastisch aus.

Die Definitive Edition für Nintendo Switch ist vollgestopft mit Inhalten, ihr bekommt also viel Spiel für das Geld. Was neu ist und warum ihr es spielen solltet, erfahrt ihr in unserem Test zu Rayman Legends.

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe

Darum geht's: In South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe fungiert als Held abernals ein neues Kind, dessen Rolle der Spieler übernimmt. Ihr begleitet Eric, Cartman, Kenny & Co. auf eine abenteuerliche Reise, bei der vor allem auch Superhelden-Motive auf die Schippe genommen werden.

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn ... ihr ein wahnwitziges Rollenspiel mit Strategie-Elementen spielen wollt. Zudem ist das Spiel liebevoll gestaltet und versprüht auch durch die sehr gute deutsche Synchro perfekt den Charme der Serie

Das Spiel ist nichts für euch, wenn ... ihr die Serie nicht kennt. Das Spiel wirft nur um sich mit Insidern, dass ihr ein gutes Verständnis der Serie braucht, um die meisten Witze zu verstehen.

Mehr Infos gibt's in unserem Test zu South Park: Die rektaktuläre Zerreißprobe.

Starlink: Battle for Atlas

Darum geht's: Starlink: Battle for Atlas ist ein Weltraum-Actionspiel im Stile von Starfox und war zum Release als ein Toys-to-Life-Spiel angedacht. Mit der digitalen Deluxe Edition bekommt ihr aber so gut wie alle Raumschiffe, Piloten und Waffen permanent freigeschaltet und braucht keine einzige Plastik-Figur.

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn ... ihr euch ein neues Star Fox-Spiel in einer Open World wünscht. Zudem gibt es einen Splitscreen-Koop mit dem ihr das gesamte Spiel mit einem Freund gemeinsam spielen könnt.

Das Spiel ist nichts für euch, wenn ... ihr keine Sci-Fi-Geschichten mehr spielen könnt. Starlink bietet eine wirklich schnöde, altbekannte Geschichte mit eher flachen Charakteren.

Mehr Infos gibt's in unserem Test zu Starlink: Battle for Atlas.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle

Darum geht's: Mit Mario + Rabbids: Kingdom Battle erwartet euch ein Rundenstrategie-Spiel á la XCOM, das die Figuren aus dem Super Mario-Universum mit den knuddeligen Ubisoft-Rabbids vereint.

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn ... ihr trotz dem niedlichen Look ein komplexes und forderndes Strategie-Spiel sucht

Das Spiel ist nicht geeignet für euch, wenn ... ihr die schreienden Hasen und deren Humor einfach nicht aushalten könnt. Bei Mario + Rabbids stehen die weißen Schreihälse mehr im Vordergrund als die Nintendo-Charaktere

Mehr Infos gibt's in unserem Test zu Mario + Rabbids.

Ist bei dem Sale etwas für euch dabei?