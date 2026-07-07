Switch 2-Fan zeigt perfekte Methode, wie ihr die langweiligen roten Spiele-Schachteln eurer Sammlung aufpeppen könnt

So sehen die Rücken von Switch-Spielen normalerweise aus – es geht aber auch bunter. (Bildquelle: https://x.com/TheNord06/status/2073284777537581323/photo/1)

Physische Spiele sind in diesen Tagen in aller Munde – nachdem Sony angekündigt hat, diese ab Anfang 2028 zumindest auf der PlayStation 5 komplett killen zu wollen.

Nintendo setzt bei der Switch 1 und Switch 2 dagegen weiterhin auf physische Spiele bzw. Cartridges und ein Fan hat jetzt eine Methode gezeigt, wie ihr eure Sammlung schnell aufhübschen könnt.

Euch ist es möglicherweise auch aufgefallen: Die Rücken der Spiele-Schachteln von Switch 1 und Switch 2 sind in schnödem Rot gehalten, lediglich das Switch-Logo sowie der Spieletitel stechen in weißer Farbe hervor. Wenn mehrere Schachteln nebeneinander stehen, kann das ganz schön langweilig aussehen, wie das Bild oben zeigt.

2:22 Nintendo enthüllt endlich die Switch 2 mit einem Trailer und zeigt die Konsole mit erstem Spiel

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Ausdruckbare Spieleschachtelrücken sorgen für deutlich mehr optische Abwechslung

Das fand auch X-User @TheNord06, teilte aber auf der Plattform direkt einen Tipp, wie man die Schachteln mit wenig Aufwand individueller gestalten und schlicht hübscher machen kann.

Der Trick: Ausdruckbare PDF-Spielerücken, die einfach auf das rote Original geklebt und anschließend mit in die Schachtel geschoben werden. Dank der darauf abgebildeten Artworks wirkt das Ganze deutlich farbenfroher und auch ansehnlicher, wie der direkte Vergleich auf X zeigt. @TheNord06 schreibt selbst dazu:

"[...] Oh mein Gott, es gibt der Sammlung so viel Leben!"

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Der Post wurde mittlerweile über 200.000 Mal geliked, in den Kommentaren zeigen sich viele User begeistert ob der Idee – und fangen an, fleißig selbst farbige Spielerücken zu drucken. Das funktioniert übrigens auf ganz normalem Druckerpapier und auch um die PDF-Files müsst ihr euch nicht selbst bemühen.

Denn auf der Webseite des Fan-Projekts "Spine Archive"gibt es bereits eine große Sammlung vieler Spiele bzw. der passenden "Rückenbilder" dazu. Wählt einfach eure gewünschten Titel aus und ihr könnt euch im Handumdrehen PDFs davon erstellen lassen. Diese dann einfach in 100%-Größe ausdrucken und nach ein bisschen Bastelarbeit sind die Rücken eurer Switch-Spiele vom langweiligen Rot befreit.

Das Ganze ist kostenlos, ihr könnt dem Initiator des Projekts aber eine kleine Spende dalassen – und zudem Wünsche loswerden, wenn ein oder mehrere Spiele eurer Sammlung noch nicht auf der Webseite zu finden sind.

Wie findet ihr das Projekt und welche Spiele werdet ihr für eure Sammlung aufhübschen?