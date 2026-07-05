Xbox Game Pass im Juli 2026: Alle neuen Spiele und Abgänge

Das sind die neuen Spiele bei Game Pass im Juli.

Der Juli 2026 ist angebrochen, aber die finalen Game Pass-Ankündigungen für die erste Monatshälfte von Microsoft fehlen noch. Wir wissen allerdings schon von einigen neuen Spiele für den Xbox Game Pass. Wir fassen für euch zusammen, welche neuen Titel in den Service kommen – und welche ihn verlassen.

Hinweis: Da die neuen Game Pass-Spiele immer in zwei Monatshälften aufgeteilt sind, wird dieser Artikel von uns regelmäßig aktualisiert.

Diese Xbox-Spiele sind im Juli 2026 neu im Game Pass

Noch steht die offizielle Bekanntgabe durch Microsoft aus. Trotzdem kennen wir schon eine Auswahl an Spielen, die in diesem Monat in den Service kommen. Die Titel für die erste Monatshälfte werden voraussichtlich am 07. Juli 2026 bekannt gegeben.

Tony Hawk's Pro Skater 3+4 (02. Juli) - Xbox Series X/S, Cloud, PC (jetzt auch im Game Pass Premium)

(02. Juli) - Xbox Series X/S, Cloud, PC (jetzt auch im Game Pass Premium) Winds of Arcana: Ruination (06. Juli) - Xbox Series X/S, Cloud, PC

(06. Juli) - Xbox Series X/S, Cloud, PC Palworld (10. Juli, Full Release) - Xbox Series X/S, Cloud, PC

(10. Juli, Full Release) - Xbox Series X/S, Cloud, PC Ascent to ZERO (13. Juli) - Xbox Series X/S, Cloud, PC (nur mit Ultimate Game Pass oder PC Game Pass)

(13. Juli) - Xbox Series X/S, Cloud, PC (nur mit Ultimate Game Pass oder PC Game Pass) Denshattack! (15. Juli) - Xbox Series X/S, Cloud, PC (nur mit Ultimate Game Pass oder PC Game Pass)

(15. Juli) - Xbox Series X/S, Cloud, PC (nur mit Ultimate Game Pass oder PC Game Pass) Fogpiercer (17. Juli) - PC (nur mit Ultimate Game Pass oder PC Game Pass)

(17. Juli) - PC (nur mit Ultimate Game Pass oder PC Game Pass) Planet Crafter (21. Juli) - Xbox Series X/S, Cloud, PC (nur mit Ultimate Game Pass oder PC Game Pass)

(21. Juli) - Xbox Series X/S, Cloud, PC (nur mit Ultimate Game Pass oder PC Game Pass) Tears of Metal (22. Juli) - PC (nur mit Ultimate Game Pass oder PC Game Pass)

(22. Juli) - PC (nur mit Ultimate Game Pass oder PC Game Pass) Halo: Campaign Evolved (28. Juli) - Xbox Series X/S, Cloud, PC (nur mit Ultimate Game Pass oder PC Game Pass)

(28. Juli) - Xbox Series X/S, Cloud, PC (nur mit Ultimate Game Pass oder PC Game Pass) Mistfall Hunter (29. Juli) - Xbox Series X/S, Cloud, PC (nur mit Ultimate Game Pass oder PC Game Pass)

(29. Juli) - Xbox Series X/S, Cloud, PC (nur mit Ultimate Game Pass oder PC Game Pass) Shift at Midnight (Juli) - Xbox Series X/S, Cloud, PC (nur mit Ultimate Game Pass oder PC Game Pass)

(Juli) - Xbox Series X/S, Cloud, PC (nur mit Ultimate Game Pass oder PC Game Pass) Speedrunners 2: King of Speed (Juli) - Xbox Series X/S, Cloud, PC (nur mit Ultimate Game Pass oder PC Game Pass)

Das potenzielle Game Pass-Highlight im Juli

Halo Campaign Evolved

9:13 Halo: Campaign Evolved - Vorschau-Video: Der Shooter-Klassiker dreht nochmal richtig auf

Autoplay

Release im Game Pass: 28. Juli

28. Juli Genre: Shooter

Darum geht's: Fast 25 Jahre nach dem Release des ersten Halos kehrt der Shooter-Klassiker in besonders schickem Gewand zurück. Mit Halo: Campaign Evolved erwartet euch ein Unreal Engine-Remake des Genre-Klassikers, bei dem ihr die Story entweder alleine oder mit bis zu vier Personen im Koop erleben könnt – auf den kompetitiven Multiplayer müsst ihr jedoch verzichten.

Mehr zum Thema Halo Campaign Evolved angespielt: So schick war Halo noch nie von Tobias Veltin

Diese Spiele verlassen den Game Pass im Juli 2026

Über den Xbox-Store wissen wir, welche Spiele den Service bald verlassen.

Alle Spiele, die den Service zum 15. Juli verlassen

Dungeons of Hinterberg - Konsole, Cloud, PC

- Konsole, Cloud, PC EA Sports FC 24 - Konsole, Cloud, PC

- Konsole, Cloud, PC Golf With Your Friends - Konsole, Cloud, PC

- Konsole, Cloud, PC PowerWash Simulator - Konsole, Cloud, PC

- Konsole, Cloud, PC Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition - Konsole, Cloud, PC

- Konsole, Cloud, PC Splitgate: Arena Reloaded - Konsole, Cloud, PC

- Konsole, Cloud, PC Stellaris - Konsole, Cloud, PC

- Konsole, Cloud, PC Super Fantasy Kingdom - PC

- PC Techtonica - Konsole, Cloud, PC

Noch mehr Empfehlungen für euch

Tipps für alle Game Pass-Abonnent*innen: In unserer Empfehlungsliste findet ihr einige besonders gute Spiele aus dem Game Pass, die wir euch ausdrücklich ans Herz legen können. Und wie jeden Monat könnt ihr zudem noch einmal nachlesen, welche Spiele im vergangenen Monat im Game Pass gelandet sind.

Alle Infos zum Game Pass

Der Xbox Game Pass ist ein kostenpflichtiger Service für die Xbox Series X/S, die Xbox One, PC und Cloud, der euch Zugriff auf mehrere hundert Spiele gibt.

In der Premium-Variante könnt ihr neben der normalen Konsolen-Bibliothek auch ausgewählte Spiele in der Cloud und auf dem PC spielen. Mit der Ultimate-Stufe bekommt ihr darüber hinaus bessere Qualität beim Cloud Gaming, Zugriff auf EA Play, Ubisoft+ Classics und Fortnite Crew sowie Day 1-Spiele.

Welche Game Pass-Spiele werdet ihr euch im Juli für eure Xbox holen?