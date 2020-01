Nintendo Switch hat sich häufiger verkauft als der SNES

Nintendo gibt mit dem aktuellen Finanzbericht einen Einblick in die Verkaufszahlen diverser Nintendo Switch-Spiele und der Hardware an sich. Dieser bezieht sich auf die vergangenen neun Monate und endete mit dem 31. Dezember 2019. (via Nintendo Everything)

Nintendo Switch überholt das SNES

Der Finanzbericht bestätigt wieder einmal, wie erfolgreich die Switch ist. Mit insgesamt 52,48 Millionen verkauften Einheiten, wovon immerhin 5,19 Millionen Einheiten der im September erschienenen Nintendo Switch Lite zuzuordnen sind, ist die Konsole jetzt Nintendos dritt erfolgreichste Heimkonsole. Damit lässt sie das allseits beliebte SNES (49,1 Millionen) hinter sich.

Auch die Xbox One wurde wahrscheinlich überholt, jedoch sind die angegebenen Zahlen von Microsofts Konsole nur geschätzt, da die verkauften Einheiten nicht mehr offiziell bekannt gegeben werden. Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2019/2020 am 31. März möchte Nintendo noch einmal sieben Millionen weitere Switch-Konsolen abgesetzt haben.

Pokémon ist der absolute Verkaufsschlager

Auch bei den Software-Verkäufen gab es einige positive Meldungen. Zwar waren Pokémon Schwert & Schild die wahrscheinlich am kontroversesten diskutierten Spiele des gesamten Franchises, das machte den Verkäufen jedoch keinen Abbruch.

Mit bislang insgesamt 16,06 Millionen verkauften Einheiten haben sich Schwert & Schild in den ersten Monaten so gut verkauft, wie kein Nintendo-Spiel zuvor. Es ist zudem wahrscheinlich, dass der neuste Ableger zum erfolgreichsten Pokémon-Spiel aller Zeiten aufsteigt.

Einige Überraschungen: Im vergangenen Quartal konnten auch noch einige neue Spiele mindestens die eine Millionen Marke knacken. Dazu zählen Astral Chain und Marvel Ultimate Alliance 3, die beide zwar von Nintendo vertrieben, aber von externen Studios produziert wurden.

Auch Ring Fit Adventure konnte sich mittlerweile über zwei Millionen Mal verkaufen und zeigt, dass die Nintendo-Spieler Lust auf Fitness-Spiele haben. Wir haben für euch aufgelistet, mit welchen Titeln ihr spielerisch euer Workout auf der Switch machen könnt.