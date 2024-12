Der Switch-Jahresrückblick 2024: Diese 10 Top-Spiele & Geheimtipps sollte jeder kennen!

2024 sine eine Menge großer Switch-Spiele erschienen. Wir haben auch 20 Highlights herausgesucht, die ihr nicht verpassen solltet.

2024 war wieder einmal ein hervorragendes Jahr fürs Gaming. Gerade auf Nintendo Switch sind eine Menge spannender Spiele erschienen, und zwar nicht nur große Exklusivtitel, sondern auch viele kleine, aber kreative und hochklassige Geheimtipps, die man leicht übersehen kann.

Für den Fall, dass auch ihr in diesem Jahr ein paar Hits verpasst haben solltet, haben wir euch hier in unserem Jahresrückblick zehn große und kleine Switch-Highlights aus 2024 zusammengestellt und erklären euch, weshalb es sich lohnt, sie im Weihnachtsurlaub noch nachzuholen:

Super Mario Party Jamboree

Mit Super Mario Party Jamboree ist in diesem Jahr das größte Mario Party aller Zeiten erschienen. Stolze 110 Minispiele werden euch geboten, darunter einige, die auf die Bewegungssteuerung der Joy-Con-Controller setzten. Außerdem werden euch sieben verschiedene Spielbretter geboten, von denen fünf komplett neu sind und einige ungewöhnliche Ideen bieten, etwa die Gumba-Lagune, die sich durch Ebbe und Flut sowie durch Vulkanausbrüche immer wieder verändert.

Zudem gibt es neue Modi, beispielsweise den Online-Modus Bowserathlon, durch den erstmals bis zu zwanzig Personen gegeneinander in einem Wettrennen antreten können. Dabei erreicht zuerst das Ziel, wer in Minispielen die meisten Punkte sammeln. Natürlich gibt es auch weiterhin den klassischen Modus, in dem bis zu vier Personen auf einem Spielbrett um den Sieg kämpfen und je nachdem, auf welchem Feld sie das Würfelglück landen lässt, die verschiedensten Herausforderungen meistern müssen.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Echoes of Wisdom ist gleich in doppelter Hinsicht ein außergewöhnliches Zelda-Spiel. Zum einen spielt ihr diesmal Prinzessin Zelda persönlich, die ihr Reich eigenhändig verteidigen muss, nachdem Link verschwunden ist. Zum anderen wird euch eine ganz neue Gameplay-Idee geboten: Mithilfe des sogenannten Trirod kann Zelda Kopien von Gegenständen und Monstern erschaffen, denen ihr zuvor im Spiel begegnet seid, was sowohl bei Rätseln als auch in Kämpfen nützlich ist.

Durch die neue Mechanik könnt ihr Probleme auf kreative Arten lösen. Beispielsweise könnt ihr Monster an eurer Stelle kämpfen lassen oder euren Feinden kopierte Felsen an den Kopf werfen. Wollt ihr eine Klippe erklimmen, könnt ihr etwa Wasserblöcke stapeln und in diesen nach oben schwimmen. Ansonsten bietet auch Echoes of Wisdom wieder die bewährte Mischung aus Action, Erkundung und Rätseln in Dungeons, die man von einem richtigen Zelda-Spiel erwarten kann.

Animal Well

Animal Well ist ein 2D-Pixel-Platformer mit einem düsteren Pixelartstil und Metroidvania-Leveldesign. Als kleines, rundes Wesen erkundet ihr hier die labyrinthische Welt eines riesigen Brunnens und bringt mithilfe von Kerzen Stück für Stück Licht und Sicherheit in die geheimnisvolle Finsternis. Dabei trefft ihr oftmals auf Kreaturen, die um ein Vielfaches größer sind als ihr selbst. Viele von ihnen sind gefährlich, manche aber auch freundlich und hilfsbereit.

Das Risiko richtig einzuschätzen, ist dabei Teil des Spiels, das euch auch sonst nur wenige Vorschriften macht und euch euren eigenen Weg suchen lässt. Im Spielverlauf stoßt ihr auf wertvolle Items und Upgrades, die euch ganz neue Fähigkeiten verleihen. Dadurch kann es sich lohnen, später noch einmal zu schon besuchten Orten zurückzukehren und Rätsel, Kämpfe und Herausforderungen, die euch zuvor zu schwer waren, noch einmal auf ganz andere Weise anzugehen.

Balatro

Balatro baut Poker zu einem motivierenden Roguelike-Deckbuilder um.

Balatro ist einer der großen Überraschungshits 2024 und laut Kritikern eines der besten Spiele des Jahres. Bei OpenCritic kommt das Indie-Spiel auf einen internationalen Wertungsdurchschnitt von stolzen 91 Punkten. Das Kartenspiel erinnert zwar oberflächlich an Poker, es handelt sich jedoch um einen ausgeklügelten Roguelike-Deckbuilder. In jeder Runde müsst ihr eine bestimmte Punktzahl schlagen, indem ihr Poker-Hände vom Paar bis zum Royal Flush legt.

Interessant wird das Ganze durch die 150 verschiedenen Joker, die euch Boni fürs Spielen bestimmter Karten bringen. Kombiniert ihr diese Joker geschickt und entwickelt eine effiziente Strategie, stellt ihr bald mit Befriedigung fest, wie euer Score einen gewaltigen Sprung nach oben macht. Durch Erfolge verdient ihr Ingame-Währung, mit der ihr euch weitere Joker kaufen und euer Kartendeck weiter verbessern und an euren Spielstil anpassen könnt.

Mario & Luigi: Brothership

Erst im November ist mit Mario & Luigi: Brothership der jüngste Teil der Rollenspielreihe erschienen, die schon vor über 20 Jahren auf dem Game Boy Advance gestartet ist. Wie in den Vorgängern steuert ihr auch hier wieder Mario und Luigi gleichzeitig, wobei für jeden ein eigener Button fürs Springen, Ausweichen und Angreifen reserviert ist. In den Kämpfen können die beiden ihre einzigartigen Fähigkeiten zu mächtigen Kombo-Angriffen vereinen.

Diesmal verschlägt es die Brüder in das Land Konektania, das in viele kleine Inseln zerbrochen ist und wieder vereint werden soll. Die offene See erkunden sie mit einer Mischung aus riesigem Schiff und schwimmender Insel. Auf den abwechslungsreichen Inseln von Konektania, die brodelnde Lava ebenso wie weite Eislandschaften bieten, treffen Mario und Luigi auf alte Bekannte wie Peach und Bowser, lernen aber auch viele neue Charaktere kennen und stoßen zudem auf zahlreiche Rätsel und Minispiele.

Unicorn Overlord

Unicorn Overlord ist ein Taktik-Rollenspiel, das euch die Kontrolle über ganze Fantasy-Armeen gibt.

Unicorn Overlord fesselt auf den ersten Blick durch seinen zauberhaften Look, der 3D-Grafik mit zweidimensionalen Pixel-Figuren kombiniert und in den separaten Kampfbildschirmen mit aufwendig animierten Anime-Charakteren glänzt. Das wahre Highlight ist aber das Gameplay: Ihr zieht nämlich nicht nur mit einer kleinen Gruppe von Helden umher, sondern dürft ganze Armeen aus Menschen, Elfen, Engeln und anderen Kreaturen anführen.

Euer Ziel ist es dabei, das Königreich zu erobern und euren rechtmäßigen Platz auf dem Thron einzunehmen, womit ihr ungefähr 50 bis 100 Spielstunden lang beschäftigt sein dürftet. Die offene Spielwelt könnt ihr frei erkunden. In den Kämpfen kontrolliert ihr eure Figuren nicht direkt, sie attackieren selbstständig. Der taktische Tiefgang entsteht durch die richtige Zusammenstellung und das Festlegen der Verhaltensweisen eurer Truppen.

Paper Mario: Die Legende vom Äonentor für Switch ist eine Neuauflage des vom GameCube stammenden Klassikers, die stark verbesserte Grafik bietet, aber natürlich den niedlichen Papierfigürchen-Look beibehält, der das Markenzeichen der Reihe ist. Das Rollenspiel schickt euch auf die Suche nach der verschwundenen Prinzessin Peach, die ihrerseits einem legendären Schatz nachgespürt hat. Dieser wiederum scheint mit einer uralten, untergegangenen Stadt in Verbindung zu stehen.

Die Kämpfe laufen im klassischen JRPG-Stil rundenbasiert ab, bieten jedoch auch ein Action-Element, weil ihr durch gutes Timing eure Angriffe verstärken könnt. Mario wird dabei stets von einem seiner vielen verschiedenen Begleiter unterstützt, die ihm mit vielfältigen Spezialfähigkeiten unter die Arme greifen. Neben den Kämpfen erkundet ihr die faszinierende Spielwelt und löst Rätsel mithilfe von Paper Marios Papierfähigkeiten, darunter etwa die Verwandlung in einen Papierflieger.

Lorelei and the Laser Eyes

Lorelei and the Laser Eyes entführt euch in ein surreales, labyrinthisch aufgebautes Hotel.

Ihr wollt mal wieder etwas spielen, das ganz anders ist als alle Spiele, die ihr kennt? Dann seid ihr bei Lorelei and the Laser Eyes an der richtigen Adresse! Das düstere Mystery-Adventure ist schon durch seinen einzigartigen, in Weiß, Rot und Schwarz gehaltenen Grafikstil etwas Besonderes. Ihr schlüpft in die Rolle einer Frau, die in ein mysteriöses Hotel gelockt wurde und sich nun in einer surrealen, albtraumhaften Umgebung wiederfindet, aus der es kein Entkommen zu geben scheint.

Um herauszufinden, was vor sich geht, müsst ihr eure Umgebung nach Hinweisen wie Büchern, Briefen und anderen Dokumenten absuchen und außerdem über 150 Rätsel lösen, die teils einer bizarren, aber dennoch konsequenten Logik folgen. Oft wird dabei mit ungewöhnlichen Kameraperspektiven gearbeitet. Zudem seid ihr nicht die einzige Person im Hotel, sondern lernt unterwegs eine ganze Reihe skurriler Charaktere kennen, deren Existenz jedoch meist weitere Fragen aufwirft.

Little Kitty, Big City

In Little Kitty, Big City erkundet ihr als niedliches Kätzchen eine offene Spielwelt.

Wenn ihr ein Herz für Katzen habt oder allgemein auf niedliche, herzerwärmende Spiele steht, solltet ihr euch Little Kitty, Big City unbedingt mal anschauen. Hier versucht ihr als kleines, schwarzes Kätzchen euren Weg nach Hause zu finden, könnt euch stattdessen aber auch mutig auf eine Erkundungstour durch die Straßen der Großstadt wagen. Die Open World hält nämlich eine Menge Geheimnisse und Überraschungen für euch bereit.

So könnt ihr auf viele andere Tiere stoßen, euch mit ihnen anfreunden und Aufträge für sie erledigen. Ihr könnt aber auch für Chaos und Frust unter den Menschen sorgen, indem ihr etwa Blumen und Farbtöpfe umwerft oder ihnen sogar das Smartphone klaut. Außerdem bietet euch das Spiel zahlreiche Möglichkeiten, euer Kätzchen noch niedlicher zu machen, indem ihr ihm etwa verschiedene Hüte aufsetzt oder es mit Hasenohren schmückt.

Princess Peach: Showtime!

Mit Princess Peach: Showtime! hat die berühmte Prinzessin aus dem Mario-Universum in diesem Jahr ihr erstes eigenes Switch-Spiel bekommen. Um eine von Schurken gekaperte Theateraufführung zu retten, schlüpft Peach hier in zehn verschiedene Verkleidungen, wodurch sich nicht nur ihr Äußeres, sondern auch das Gameplay immer wieder völlig verändert. Tretet ihr als Schwertmeisterin oder als Kung-Fu-Peach auf, steht beispielsweise klar die Action im Vordergrund.

Als Ninja oder Meisterdiebin ist hingegen stilles und heimliches Vorgehen gefragt, während ihr als Detektivin Fälle löst und als Patissière Peach euer Talent beim Backen unter Beweis stellt. Princess Peach: Showtime! ist dadurch eines der abwechslungsreichsten Switch-Spiele überhaupt, zumal in den über 30 Leveln auch noch spektakuläre Bosskämpfe auf euch warten. Übrigens findet ihr im Nintendo eShop eine kostenlose Demo, falls ihr erst mal Probe spielen möchtet.