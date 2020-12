Wer geglaubt hat, dass die Popularität der Nintendo Switch mit dem Erscheinen der Next Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X/S dahinschmilzt, hat sich ordentlich getäuscht. Zwar haben die neuen Systeme von Microsoft und Sony derzeit das Momentum und sind nahezu überall ausverkauft, so gut wie Nintendos Switch verkaufen sie sich aber offenbar nicht - zumindest in den USA.

Das belegen Zahlen, die das Marktforschungsinstitut NPD Group jetzt herausgegeben hat. Demnach hat sich die Switch in den USA im November 2020 1,35 Millionen Mal verkauft, einen ordentlichen Boost gab es dabei unter anderem durch den Black Friday. Laut der NPD-Group ist sie damit die bestverkaufte Konsole eines Monats in den Vereinigten Staaten - bereits zum 24. Mal in Folge. (via: businesswire.com)

Und das ist wie bereits angedeutet besonders bemerkenswert, weil im November auch die beiden Next Gen-Konsolen erschienen, der Nintendo-Konsole aber in Sachen Verkäufen offenbar nicht das Wasser reichen konnten. Es zementiert sich also immer mehr, dass Nintendo mit der Switch einen echten Volltreffer gelandet hat, der auch fast vier Jahre nach Release ungebremst erfolgreich ist.

Nur wenige große Releases in 2020

Dass die Switch diese Position gerade im Jahr 2020 so konstant hält, ist aber nicht nur wegen PS5 und Xbox Series X/S erstaunlich. Denn gerade software-technisch gab es in diesem Jahr kaum große Releases - vom Superhit Animal Crossing: New Horizons mal abgesehen. Für 2021 hat Nintendo mutmaßlich etwas mehr im Köcher, außerdem zehrt das Unternehmen von Dauererfolgstiteln wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Mario Kart 8 Deluxe.

Apropos Erfolgstitel: Die besten Switch-Spiele aller Zeiten haben wir in einer Top-Liste für euch zusammengefasst:

Die Switch erschien in Europa am 3. März 2017. Bereits seit längerem kursieren Gerüchte zu einer möglichen Pro-Version, Nintendo hat diesbezüglich aber noch keine Andeutungen gemacht.