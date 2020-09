Nintendo warnt: Ladet die Switch regelmäßig, sonst geht der Akku kaputt

Es kann schon mal passieren, das man die Nintendo Switch zur Hand nimmt, spielt und sie dann zur Seite legt, wo sie dann auch eine längere Zeit liegt. Mitunter rührt man die Konsole vielleicht mehrere Monate nicht an, weil man gerade so viel anderes zu tun hat oder auf den Release eines neuen Spiels wartet. Oder ihr nutzt die Switch nur ab und zu mal als Handheld, ohne sie in die Docking Station zu setzen.

Dabei solltet ihr aber immer daran denken, dass die Konsole aufgeladen werden muss. Laut Nintendo ist das mindestens ein Mal im halben Jahr nötig.

Nintendo schriebt:

"Der in der Spielkonsole verbaute Akku könnte sich nicht mehr aufladen lassen, wenn er für eine längere Zeit nicht benutzt wird. Bitte ladet den Akku mindestens ein Mal im halben Jahr auf."

Wir haben noch weitere Tipps für euren Switch-Akku:

Macht euren Akku der Switch nicht durch falsches Laden kaputt

Achtet darauf, richtig aufzuladen: Das heißt also, dass der Akku der Switch kaputtgehen kann, wenn ihr nicht regelmäßig aufladet. Das muss aber nicht gleich heißen, dass der Akku komplett defekt ist und sich gar nicht mehr aufladen lässt. Dies passiert nur um Extremfall. Wahrscheinlicher ist es, dass der Akku an Leistung verliert und seine Lebensdauer verringert wird.

Dies ist übrigens nicht nur bei der Nintendo Switch so. Viele Geräte mit einem Akku sollten regelmäßig aufgeladen werden, da es sonst zu Schäden kommen kann.

Auf der anderen Seite solltet ihr die Konsole aber auch nicht ständig und wiederholt laden. Auch dies kann dazu führen, dass der Akku einen Schaden nimmt. Ihr solltet die Switch also zwar regelmäßig laden aber nicht ständig. Am besten ladet ihr sie auf, wenn die Akkuladung niedrig ist.

Wie oft ladet ihr eure Nintendo Switch? Wusstet ihr, dass ihr das mindestens ein Mal im halben Jahr tun solltet?