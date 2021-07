Switch OLED: Viele Fans reagieren enttäuscht, aber es gibt witzige Memes

Nintendo hat das Switch OLED-Modell angekündigt und die meisten Fans reagieren eher verhalten. Eigentlich hatten viele wohl darauf gehofft, dass eine Art Switch Pro mit mehr Rechenleistung, mehr Arbeitsspeicher, 4K-Output oder ähnlichem erscheint. Stattdessen kommt jetzt aber erstmal nur eine Switch mit etwas größerem, besserem Bildschirm, neuem Kickstand, besseren Lautsprechern und einem LAN-Port im Dock.

So reagieren die Fans auf Nintendos Switch OLED-Ankündigung

Was, eine neue Switch? Ja, genau: Die viel spekulierte neue Switch wurde enthüllt, bekommt in erster Linie aber nur einen größeren OLED-Bildschirm, eine schicke neue Farbe und ein paar kleinere Verbesserungen, die vor allem Menschen zugute kommen, welche die Switch in erster Linie als Handheld nutzen. Hier findet ihr alle Infos:

Hier könnt ihr euch auch den Trailer zur Switch OLED anschauen:

So reagieren die Menschen im Internet auf die neue Switch:

Viele sind wohl enttäuscht: Ein offenbar recht großer Teil der Fans hatte allem Anschein nach auf etwas mehr gehofft. Vor allem diejenigen, die ihre Switch in erster Linie am (4K-)TV und im Dock benutzen, zeigen sich enttäuscht, dass es keine zusätzliche CPU-Leistung, mehr RAM oder 4K-Output und co. gibt.

Viele Reaktionen sehen so ähnlich wie diese aus, aber selbstverständlich wird das Ganze sofort heiß debattiert.

Auch die Farbgebung der neuen Konsole war bereits das Ziel diverser Memes:

Viele Fans weisen aber auch darauf hin, dass die neue Switch eigentlich keine allzu große Überraschung sein sollte. Immerhin hat Nintendo in der Vergangenheit immer wieder leicht verbesserte Versionen ihrer Handhelds herausgebracht, wie zum Beispiel beim New 3DS XL, dem Gameboy und so weiter:

Selbstverständlich kommen jetzt auch viele Vergleiche mit der PS Vita auf, da diese bereits vor vielen Jahren mit einem OLED-Bildschirm ausgestattet war.

Am Aussagekräftigsten sind aber wohl wie immer die vielen, vielen Memes, die sich über die neue Switch und den ganzen damit zusammenhängenden Rest amüsieren:

Animal Crossing-Fans nehmen es mit Humor:

Einfach mal entspannt mit extra-gradem Rücken auf der "gemütlichen" Holzbank die neue Switch OLED ausprobieren:

Selbstverständlich hat sich auch das aktuell sehr beliebte Vin Diesel-Meme über Familie hier reingeschlichen:

Wann erscheint das OLED-Modell? Es dauert nicht mehr lange: Am 8. Oktober 2021 soll das neue Nintendo Switch OLED-Modell (ja, so heißt sie offiziell) erscheinen. Das ist gleichzeitig auch der Tag, an dem Metroid Dread erscheint, das erste neue Metroid-Spiel seit einer kleinen Ewigkeit. Zwar ist der deutsche Preis offiziell noch nicht bekannt, doch der US-Preis liegt bei 349,99 US-Dollar.

Wie gefällt euch die neue Switch mit OLED-Bildschirm, mehr Speicherplatz, besserem Sound und größerem Standfuß? Reichen euch die Änderungen, oder habt ihr euch mehr gewünscht?