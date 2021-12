Switch Online: Die Erweiterung bekommt jetzt fünf neue Klassiker

Die Nintendo Switch bietet mit dem Online-Abo nicht nur die Möglichkeit, mit anderen im Online-Multiplayer zu spielen, sondern hat als kleinen Bonus auch Retro-Spiele im Online Expansion Pass dabei. Fünf neue Spiele gesellen sich jetzt zu der Liste.

Das sind die neuen Mega Drive-Spiele

Mit einem kurzen Trailer hat Nintendo angekündigt, welche Spiele vom Mega Drive jetzt ihren Weg auf die Switch finden:

Wir stellen euch die neuen Titel in aller Kürze vor:

Altered Beast : Sidescroller-Beat'em Up bei dem ihr euch in jedem Level in ein anderes, göttliches Biest verwandelt.

: Sidescroller-Beat'em Up bei dem ihr euch in jedem Level in ein anderes, göttliches Biest verwandelt. Dynamite Headdy : Jump 'n' Run mit einem Hauptcharakter, der seinen Kopf als Waffe verwendet.

: Jump 'n' Run mit einem Hauptcharakter, der seinen Kopf als Waffe verwendet. Sword of Vermillion : Ein RPG mit Fantasy-Setting bei dem ihr euch durch 3D-Dungeons mit Echtzeit-Kämpfen bewegt.

: Ein RPG mit Fantasy-Setting bei dem ihr euch durch 3D-Dungeons mit Echtzeit-Kämpfen bewegt. ToeJam & Earl : Isometrisches Adventure mit coolen Figuren und einem Koop-Modus.

: Isometrisches Adventure mit coolen Figuren und einem Koop-Modus. Thunder Force 2: Ein Shoot 'em Up, das euch sowohl von oben als auch von der Seite die Gegner abballern lässt.

Wann kommen die neuen Spiele dazu? Wie der Trailer verrät, lassen die fünf Mega Drive-Titel nicht lange auf sich warten. Ab sofort könnt ihr nämlich das Update herunterladen und dann die Retro-Spiele zocken.

Aufreger Expansion Pass: Seit der Ankündigung, dass N64- und Mega Drive-Spiele mit beim Service dabei sind, finden viele Diskussionen um die Switch Online-Erweiterung statt. Das liegt vor allem am Preis, der verdoppelt wurde. Statt 20 Euro könnt ihr jetzt 40 Euro für eine Einzelmitgliedschaft bezahlen und bekommt dafür exklusiven Zugriff auf die beiden alten Konsolen. Dazu kommt auch noch der Happy Home Paradise-DLC für Animal Crossing: New Horizons, den alle mit der Erweiterung ohne weitere Kosten bekommen.

Trotzdem ist das für viele bei dem Preis einfach zu wenig und auch in der GamePro-Community stößt das ganze nicht nur auf Gegenliebe. In einer Umfrage hatten wir euch gefragt, was ihr von der Erweiterung haltet und knapp 85 Prozent fanden den Preis für das Abo zu hoch. Einen möglichen Grund für den enormen Anstieg gab es im Nachhinein per bekannter Insiderin, die ein wenig aus dem Nähtäschchen plauderte:

Alle Infos zu Nintendo Switch Online

Das sind aber längst nicht alle Spiele, die ihr mit Nintendo Switch Online spielen könnt. Durch unterschiedliche Optionen, um eine Mitgliedschaft abzuschließen, kann es schon einmal sehr unübersichtlich werden. Damit ihr den Überblick nicht verliert, fassen wir alles Wichtige zum Preis, den Vorteilen und mehr in einem einzigen Artikel für euch zusammen.

Über welchen der fünf neuen Klassiker freut ihr euch? Gibt es ein Mega Drive-Spiel, das euch noch in der Auswahl fehlt?