Switch-Sale: Alle Resident Evil-Spiele jetzt bis zu 60% im Angebot

Es gibt mal wieder neue Angebote im eShop. Dieses Mal sind alle Spiele der Resident Evil-Reihe, die es auf der Nintendo Switch gibt, im Preis reduziert. Damit kommen sowohl Freunde des klassischen als auch dem modernen Survival-Horrors auf ihre Kosten.

Wo finde ich den Sale? Ihr könnt den eShop entweder im Browser oder direkt über eure Switch aufrufen.

Wie lange geht der Sale? Die Resident Evil-Spiele sind allesamt bis zum 19. Juni im Angebot.

Das sind die Angebote des Resident Evil-Sales

Welche Spiele lohnen sich?

Resident Evil: Revelations 2

Darum geht's: In mehreren Episoden müsst ihr mit Claire Redfield und Moira Burton aus einem monsterverseuchten Gefängniskomplex fliehen.

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn ... ihr auf der Suche nach einem Horror-Spiel mit Koop-Modus seid. Ihr könnt nämlich Resident Evil Revelations 2 sogar mit nur einem Joy-Con pro Spieler gemütlich auf der Couch zusammen erleben.

Das Spiel ist nichts für euch, wenn ... Horror für euch der absolute Horror ist und selbst zusammen mit einem Freund eure Nerven den ganzen Grusel nicht aushalten.

Mehr Infos findet ihr im GamePro-Test zu Resident Evil: Revelations 2.

Resident Evil 4

Darum geht's: Mit Resident Evil 4 läutete Capcom für die Reihe eine neue Ära ein. Die vorgerenderten Räume machten Platz für eine voll ausmodellierte 3D-Welt, die Perspektive wechselt in eine Ansicht hinter den Charakter. Zudem wurde die Reihe deutlich actionreicher. In der Rolle von Leon S. Kennedy müsst ihr in einem spanischen Dorf nicht nur um euer Leben sondern auch das der Präsidenten-Tochter Ashley kämpfen.

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn ... ihr einen modernen Klassiker des Horror-Genres entdecken oder wiederentdecken wollt. Resident Evil 4 ist auch heute noch ein wichtiges Spiel und hat die letzten Remakes deutlich beeinflusst. Zudem funktioniert das Spiel genauso gut, wie damals auch.

Das Spiel ist nichts für euch, wenn ... ihr das Spiel schon auf einer der zahlreichen Plattformen besitzt, auf denen es ebenfalls erschienen ist. Es gibt wohl kaum ein Spiel, das Capcom öfters portiert hat und die Switch-Version wartet mit keinerlei Neuerungen auf, um einen erneuten Kauf abseits der Portabilität zu rechtfertigen.

