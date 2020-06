Switch Sale mit 70% Rabatt: 5 Spiele, die ihr nicht verpassen solltet

Regelmäßig finden wir im Nintendo Switch eShop neue Spiele-Angebote, weshalb es manchmal schwer fällt, den Überblick zu behalten und die Spreu vom Weizen zu trennen. Wir haben fünf gute Switch-Titel aus dem aktuellen Sale herausgepickt, die ihr euch einmal genauer ansehen solltet.

Assassin's Creed 3 Remastered

Preis im Sale: 14,79 Euro (63% Rabatt)

14,79 Euro (63% Rabatt) Im Angebot bis: 14. Juni

Darum geht's: AC 3 Remastered ist die Neuauflage des Originals aus dem Jahr 2012: Ubisofts Open World-Action Adventure entführt euch ins Amerika des 18. Jahrhunderts und schickt euch mitten in den Unabhängigkeitskrieg. Während der vordergründig zwischen den Kolonien und der Krone entbrennt, haben natürlich wieder die Assassinen und die Templer alle Fäden in der Hand. Ihr schlüpft dabei in die Haut von Ratohnhaké:ton, einem jungen Mann von halb englischer, halb indianischer Abstammung.

Pro/Contra: Assassin's Creed 3 Remastered erweist sich auch auf der Switch als hervorragendes Action-Adventure mit abwechslungsreichem Missions-Design, gelungenem Kampfsystem und einer lebendigen Spielwelt. Allerdings kämpft ihr dabei auch mit technischen Problemen wie aufploppenden Objekten und NPCs. Die Framerate lässt ebenfalls zu Wünschen übrig.

Mehr Infos im Test:

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition

Preis im Sale: 13,99 Euro (30% Rabatt)

13,99 Euro (30% Rabatt) Im Angebot bis: 14. Juni

Darum geht's: Ori and the Blind Forest ist ein 2D-Sidescroller mit malerischer Comic-Grafik und einer emotionalen Geschichte. Das Erstlingswerk des Indie-Entwicklers Moon Studios setzt auf die Unity Engine als Technikgerüst und kombiniert Action-Adventure und Erkundung mit Platformer-Einlagen und Puzzle-Rästeln.

Pro/Contra: Ori schafft in den ersten fünf Minuten, was anderen Spielen selbst in 20 Stunden nicht gelingt: Es berührt, erobert unser Herz, bleibt im Gedächtnis. Zumindest, wenn man ein Faible für zuckersüße Knuddel-Geschöpfe hegt. Optisch und spielerisch ist Ori and the Blind Forest ein Meilenstein des Metroidvania-Genres und gehört in jede Bibliothek. Aber Achtung: Der Schwierigkeitsgrad ist recht knackig!

Mehr Infos im Test:

Valiant Hearts

Preis im Sale: 5,99 Euro (70% Rabatt)

5,99 Euro (70% Rabatt) Im Angebot bis: 14. Juni

Darum geht's: Das 2D-Action-Adventure Valiant Hearts erzählt die Geschichte von fünf Menschen im Ersten Weltkrieg, deren Schicksal miteinander verknüpft ist. Schlachtgetümmel und Etappen-Alltag erleben wir in einem schicken, stimmigen Comic-Look und Parallax-Scrolling.

Pro/Contra: Valiant Hearts lebt von seiner emotionalen, zu Tränen rührenden Story. Allerdings fehlt der spielerische Anspruch und das Adventure fühlt sich auf Dauer sehr eintönig an.

Mehr Infos im Test:

Hob: The Definitive Edition

Preis im Sale: 13,99 Euro (30% Rabatt)

13,99 Euro (30% Rabatt) Im Angebot bis: 14. Juni

Darum geht's: Hob ist ein Action-Adventure, das vollkommen ohne Dialoge auskommt. Die Handlung wird allein über die Interaktion mit dem geheimnisvollen Planenten erzählt, auf dem sich der Spieler wiederfindet. Dort muss der Held lernen, zu überleben, Rätsel zu lösen und sogar die Umwelt selbst zu verändern.

Pro/Contra: Hob erinnert dank Umgebungsrätsel, minimalistischer RPG-Elemente und Erkundung einer malerischen Welt in vielerlei Hinsicht an die Spiele der The Legend of Zelda-Reihe und ist deshalb insbesondere für Link-Fans interessant. Allerdings stört der langatmige Einstieg. Charaktere und Geschichte sind außerdem langweilig.

Mehr Infos im Test:

Vampyr

Preis im Sale: 24,99 Euro (50% Rabatt)

24,99 Euro (50% Rabatt) Im Angebot bis: 14. Juni

Darum geht's: Im Rollenspiel Vampyr kämpfen wir als Dr. Jonathan Reid im London des Jahres 1918 gegen die Spanische Grippe und unseren eigenen Blutdurst. Denn Jonathan wird kurz nach seiner Rückkehr von der Front des Ersten Weltkriegs in London von einem Vampir gebissen und verfügt fortan zwar über übernatürliche Kräfte, aber eben auch über starkes Verlangen nach Blut.

In der kleinen Open World von Vampyr können wir Bewohner kennenlernen und nach und nach ihre Geheimnisse ergründen und Nebenquests für sie erfüllen, während sich die Hauptquest um Geheimbünde von Menschen und Vampiren dreht.

Pro/Contra: Vampyr besticht mit einer spannenden Blutsauger-Geschichte mit komplexen, vielschichtigen Charakteren in einer wunderbar düsteren Welt. Rein technisch braucht ihr von dem Dontnod-RPG aber nicht viel erwarten: Die Umgebungen sehen verwaschen aus, die Mimik der Figuren wirkt hölzern.

Mehr Infos im Test:

