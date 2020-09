Switch-Spiel wird im eShop für gerade einmal 1 Cent verscherbelt

Im eShop gibt es wöchentlich neue Angebote aber manchmal kommt dann doch ein Spiel daher, das noch einmal allein durch seinen Preis für Aufmerksamkeit sorgen kann. So gibt es derzeit ein Spiel, das euch für eure Switch (fast) geschenkt wird. (via Comicbook)

Dieses Spiel gibt es gerade für $0.01:

Was ist Earthworms eigentlich?

Genre: Point 'n' Click

Release: 24. August 2018

Meta-Score: 5,7 (User-Score), drei Reviews (Wertung: ungefähr 62)

Darum geht's: Earthworms könnte für alle Point 'n' Click-Fans interessant sein. Der Titel lässt euch als Detektiv Daniel White eine düstere Welt mit geheimnisvollen Elementen erkunden. Der Vermissten-Fall an dem er arbeitet wird sich aber als größer entpuppen, als er zuvor gedacht hatte. Besondern an dem Spiel ist, dass es durch seinen besonderen Art-Stil wie ein Gemälde wirkt und auch einige Horror-Elemente zu bieten hat.

Lohnt es sich? Laut den Metacritic-Wertungen der User kommt das Spiel nicht allzu gut weg. Bei zehn Bewertungen schafft es das Spiel gerade einmal auf eine Durchschnittswertung von 5,7. So sagt User Piemancer, dass Earthworms "ein sehr generisches Point 'n' Click ist".

Ein Highlight im eShop ist Earthworms also nicht aber für den Preis kann sich ein Blick auf das Spiel lohnen.

Ihr müsst die eShop-Region wechseln

Kleiner Haken nämlich: Das Angebot gilt nur für den US-amerikanischen eShop. In Deutschland kostet das Spiel 99 Cent. Das ist aber kein großes Problem. Weil die Switch auf einen Region-Lock verzichtet, könnt ihr bedenkenlos Titel shoppen, die es nur im Ausland gibt.

Dazu müsst ihr lediglich auf den eShop des jeweiligen Landes wechseln (in diesem Falle Nordamerika). Wie ihr die eShop-Region wechselt erklären wir euch in einem separaten GamePro-Artikel.

Was gibt es beim Wechsel zu beachten? Während es ganz einfach ist, mit deutschen Kreditkarten und einem deutschen PayPal in anderen europäischen Ländern zu bezahlen, ist es in Ländern wie den USA schwieriger. Ihr müsst dafür entweder auf Prepaid-Karten, Kreditkarten oder PayPal-Accounts der jeweiligen Region zurückgreifen.

Ein Verfall von Guthaben beim Wechsel der Regionen, wie damals auf der Wii U oder dem 3DS, gibt es nicht mehr. Das hängt damit zusammen, dass die Regionen an verschiedene Accounts und nicht mehr an nur einen gebunden sind.

