Switch-Spiele ab jetzt im Amazon Black Friday Sale: Von Mario bis Pokémon – Das sind die 10 besten Angebote!

Jetzt könnt ihr im Amazon Black Friday Sale zahlreiche Switch-Spiele günstig abstauben. Die besten Angebote könnten aber schnell weg sein.

Nach hunderten Vorab-Deals hat Amazon nun endlich offiziell seinen Black Friday Sale 2025 gestartet und dieser liefert tausende neue Angebote, unter denen sich neben Fernsehern, Saugrobotern und Fire TV Sticks natürlich auch eine Menge Gaming-Deals finden. Nicht zuletzt für Nintendo Switch sind eine Menge Spiele und sogar einige Hardware-Angebote mit dabei. Die Übersicht findet ihr, wenn irh diesem Link folgt:

Denkt dabei daran: Der Sale läuft offiziell zwar bis zum Cyber Monday am 1. Dezember, in der Praxis dürften aber zumindest die wirklich guten Angebote schon sehr viel früher ausverkauft sein. Für Switch-Spiele gilt das erfahrungsgemäß erst recht, ganz besonders, wenn es sich um Exklusivhits handelt. Deshalb solltet ihr besser nicht zu lange warten.

Das sind die besten Switch-Spiele im Amazon Black Friday Sale!

2:21 Super Mario Galaxy 2 kommt endlich auf die Nintendo Switch!

Für all diejenigen, die sich nicht eigenhändig durch hunderte Switch-Angebote wühlen wollen, haben wir hier eine kleine Liste mit zehn der interessantesten Spiele zusammengestellt. Die großen Highlights sind dabei natürlich die beiden First-Party-Titel Pokémon-Legenden: Z-A und Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, die beide erst kürzlich erschienen und trotzdem jetzt schon stark reduziert sind. Aber auch JRPG-Fans kommen fraglos auf ihre Kosten:

