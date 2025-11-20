Switch-Spiele ab jetzt im Amazon Black Friday Sale: Von Mario bis Pokémon – Das sind die 10 besten Angebote!

Nach hunderten Vorab-Deals hat Amazon nun endlich offiziell seinen Black Friday Sale 2025 gestartet und dieser liefert tausende neue Angebote, unter denen sich neben Fernsehern, Saugrobotern und Fire TV Sticks natürlich auch eine Menge Gaming-Deals finden. Nicht zuletzt für Nintendo Switch sind eine Menge Spiele und sogar einige Hardware-Angebote mit dabei. Die Übersicht findet ihr, wenn irh diesem Link folgt:Jetzt Switch-Spiele günstig im Amazon Black Friday Sale schnappen!
Denkt dabei daran: Der Sale läuft offiziell zwar bis zum Cyber Monday am 1. Dezember, in der Praxis dürften aber zumindest die wirklich guten Angebote schon sehr viel früher ausverkauft sein. Für Switch-Spiele gilt das erfahrungsgemäß erst recht, ganz besonders, wenn es sich um Exklusivhits handelt. Deshalb solltet ihr besser nicht zu lange warten.
Das sind die besten Switch-Spiele im Amazon Black Friday Sale!
Für all diejenigen, die sich nicht eigenhändig durch hunderte Switch-Angebote wühlen wollen, haben wir hier eine kleine Liste mit zehn der interessantesten Spiele zusammengestellt. Die großen Highlights sind dabei natürlich die beiden First-Party-Titel Pokémon-Legenden: Z-A und Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, die beide erst kürzlich erschienen und trotzdem jetzt schon stark reduziert sind. Aber auch JRPG-Fans kommen fraglos auf ihre Kosten:
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 – 33% günstiger als UVP
- Pokémon-Legenden: Z-A – 37% günstiger als UVP
- EA Sports FC 26 – 42% günstiger als UVP
- Little Nightmares 3 – 33% günstiger als UVP
- Shin Megami Tensei V: Vengeance – 48% günstiger als UVP
- Life is Strange: Double Exposure – 57% günstiger als UVP
- Sonic Superstars – 27% günstiger als UVP
- Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven – 57% günstiger als UVP
- Dragon Quest III HD-2D Remake – 23% günstiger als UVP
- Tomb Raider IV-VI Remastered – 29% günstiger als UVP
Ihr wollt noch mehr Top-Angebote aus den Black Friday Sales 2025 finden? Dann solltet ihr ab und zu auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbeischauen oder direkt einen Blick auf diese Artikel werfen: