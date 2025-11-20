  • Anzeige

Switch-Spiele ab jetzt im Amazon Black Friday Sale: Von Mario bis Pokémon – Das sind die 10 besten Angebote!

Amazon hat zugleich mit dem großen Black Friday Sale auch hunderte Switch-Angebote gestartet. Wir haben euch zehn der besten Spiele aus den Deals herausgesucht.

GamePro Deals
20.11.2025 | 05:44 Uhr


Jetzt könnt ihr im Amazon Black Friday Sale zahlreiche Switch-Spiele günstig abstauben. Die besten Angebote könnten aber schnell weg sein.

Nach hunderten Vorab-Deals hat Amazon nun endlich offiziell seinen Black Friday Sale 2025 gestartet und dieser liefert tausende neue Angebote, unter denen sich neben Fernsehern, Saugrobotern und Fire TV Sticks natürlich auch eine Menge Gaming-Deals finden. Nicht zuletzt für Nintendo Switch sind eine Menge Spiele und sogar einige Hardware-Angebote mit dabei. Die Übersicht findet ihr, wenn irh diesem Link folgt:

Jetzt Switch-Spiele günstig im Amazon Black Friday Sale schnappen!

Denkt dabei daran: Der Sale läuft offiziell zwar bis zum Cyber Monday am 1. Dezember, in der Praxis dürften aber zumindest die wirklich guten Angebote schon sehr viel früher ausverkauft sein. Für Switch-Spiele gilt das erfahrungsgemäß erst recht, ganz besonders, wenn es sich um Exklusivhits handelt. Deshalb solltet ihr besser nicht zu lange warten.

Das sind die besten Switch-Spiele im Amazon Black Friday Sale!

Video starten 2:21 Super Mario Galaxy 2 kommt endlich auf die Nintendo Switch!

Für all diejenigen, die sich nicht eigenhändig durch hunderte Switch-Angebote wühlen wollen, haben wir hier eine kleine Liste mit zehn der interessantesten Spiele zusammengestellt. Die großen Highlights sind dabei natürlich die beiden First-Party-Titel Pokémon-Legenden: Z-A und Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, die beide erst kürzlich erschienen und trotzdem jetzt schon stark reduziert sind. Aber auch JRPG-Fans kommen fraglos auf ihre Kosten:

Switch-Spiele im Amazon Black Friday: alle Angebote im Überblick

Ihr wollt noch mehr Top-Angebote aus den Black Friday Sales 2025 finden? Dann solltet ihr ab und zu auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbeischauen oder direkt einen Blick auf diese Artikel werfen:

Weitere aktuelle Angebote:
Die 10 besten Amazon Black Friday-Angebote: Hier findet ihr die Top-Deals zum Start des gigantischen Sales!
von GamePro Deals
E-Reader am Black Friday: Auf den Amazon Kindle gibt es schon jetzt satte Rabatte!
von GamePro Deals
600€-Geschenk bei Amazon sichern: 83 Zoll OLED 4K-TV im Black-Friday-Angebot schnappen und Samsung-Handy kostenlos abstauben!
von GamePro Deals
