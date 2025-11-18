E-Reader am Black Friday: Auf den Amazon Kindle gibt es schon jetzt satte Rabatte!

Offiziell beginnt die Amazon Black Week erst am 20.11., doch einige Angebote gibt es schon jetzt. So könnt ihr zum Beispiel so gut wie alle Kindle-Modelle jetzt günstiger abstauben.

GamePro Deals , Elias Mohr
18.11.2025 | 17:01 Uhr


zum Shop

Egal, welchen Kindle ihr wollt, schon vor dem Start der Black Week sind sie alle bei Amazon günstiger zu haben. Egal, welchen Kindle ihr wollt, schon vor dem Start der Black Week sind sie alle bei Amazon günstiger zu haben.

Es gehört inzwischen fast zum guten Ton, dass Amazon ein paar sagenhafte Angebote heraushaut, bevor die eigentliche Rabatt-Aktion startet. Das ist auch am diesjährigen Black Friday wieder so, denn so gut wie alle Kindle-Modelle sind schon jetzt sagenhaft günstig. Es gibt keine bessere Gelegenheit mehr, sich dieses Jahr noch einen E-Reader zu besorgen.

Holt euch hier den in meinen Augen besten Kindle

Alle Kindle-Modelle reduziert: Spart jetzt bares Geld

Dass der Amazon Kindle reduziert ist, kommt relativ häufig vor, es ist aber selten, dass wirklich sämtliche Modelle gleichzeitig unter den Preis-Hammer geraten. Das war nicht mal am Amazon Prime Day der Fall. Doch vor der Black Week greift Amazon nun in die Vollen. Alle Modelle sind reduziert, zum Teil sogar ziemlich stark.

Auch das Top-Modell, der Kindle Paperwhite, ist schon jetzt wesentlich günstiger. Auch das Top-Modell, der Kindle Paperwhite, ist schon jetzt wesentlich günstiger.

Es ist also völlig egal, ob ihr nur einen kleinen, kompakten E-Reader für das Lesen von E-Books sucht, ein Modell mit Farben haben wollt, oder nach einem E-Reader sucht, den ihr auch als digitales Notizbuch nutzen könnt. Ihr bekommt alles bei Amazon im Angebot, selbst die Kindle Kids-Modelle sind heruntergesetzt.

Noch mehr verfrühte Black-Week-Angebote bei Amazon

Amazon bietet jetzt auch hauseigene 4K QLED Smart-TVs an! Amazon bietet jetzt auch hauseigene 4K QLED Smart-TVs an!

E-Reader sind nicht die einzigen Amazon-Geräte, die ihr schon jetzt günstiger abstauben könnt, es sind auch verschiedene Fire TVs und Soundbars des Handelsriesen im Angebot. Teils sogar in Kombo-Paketen, bei denen ihr einen 4K-TV zusammen mit einer Soundbar bekommt und damit gleich doppelt spart. Natürlich sind die Amazon-TVs nicht gerade High-End-Produkte, aber sie haben, was die Preis-Leistung angeht, einiges drauf. Diese Angebote gibt es:

Es lohnt sich also nicht unbedingt, bis zum Black Friday zu warten, viele gute Angebote gibt es schon jetzt. Und Amazon legt mit vielen Schnäppchen schon mal ordentlich vor.

Hier kommt ihr zur Übersicht aller Amazon-Geräte im Angebot
Neue Deals
Das am sträflichsten unterschätzte PS5-Soulslike des Jahres gibt's jetzt im Black-Friday-Angebot: Geheimtipp zum halben Preis abstauben!
von GamePro Deals
COD Black Ops 7 zum Release stark reduziert sichern: Der Shooter-Primus ist zurück – und hat einen Mega-Rabatt im Schlepptau!
von GamePro Deals
Battlefield 6 jetzt schon SO günstig?! Der bombastischste Shooter 2025 ist beim Amazon Black Friday ein Schnäppchen für FPS-Fans!
von Simon Berger
Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Angebote
alle anzeigen
zum Shop
Zum Thema

vor 9 Stunden

E-Reader am Black Friday: Auf den Amazon Kindle gibt es schon jetzt satte Rabatte!

vor 10 Stunden

Das am sträflichsten unterschätzte PS5-Soulslike des Jahres gibt's jetzt im Black-Friday-Angebot: Geheimtipp zum halben Preis abstauben!

vor 10 Stunden

COD Black Ops 7 zum Release stark reduziert sichern: Der Shooter-Primus ist zurück – und hat einen Mega-Rabatt im Schlepptau!

vor 11 Stunden

Battlefield 6 jetzt schon SO günstig?! Der bombastischste Shooter 2025 ist beim Amazon Black Friday ein Schnäppchen für FPS-Fans!

vor 14 Stunden

Otto kommt Amazon zuvor: Tausende Black-Friday-Angebote von der Switch 2 bis zum 98 Zoll Samsung 4K-Fernseher gestartet!
mehr anzeigen