E-Reader am Black Friday: Auf den Amazon Kindle gibt es schon jetzt satte Rabatte!

Egal, welchen Kindle ihr wollt, schon vor dem Start der Black Week sind sie alle bei Amazon günstiger zu haben.

Es gehört inzwischen fast zum guten Ton, dass Amazon ein paar sagenhafte Angebote heraushaut, bevor die eigentliche Rabatt-Aktion startet. Das ist auch am diesjährigen Black Friday wieder so, denn so gut wie alle Kindle-Modelle sind schon jetzt sagenhaft günstig. Es gibt keine bessere Gelegenheit mehr, sich dieses Jahr noch einen E-Reader zu besorgen.

Alle Kindle-Modelle reduziert: Spart jetzt bares Geld

Dass der Amazon Kindle reduziert ist, kommt relativ häufig vor, es ist aber selten, dass wirklich sämtliche Modelle gleichzeitig unter den Preis-Hammer geraten. Das war nicht mal am Amazon Prime Day der Fall. Doch vor der Black Week greift Amazon nun in die Vollen. Alle Modelle sind reduziert, zum Teil sogar ziemlich stark.

Auch das Top-Modell, der Kindle Paperwhite, ist schon jetzt wesentlich günstiger.

Es ist also völlig egal, ob ihr nur einen kleinen, kompakten E-Reader für das Lesen von E-Books sucht, ein Modell mit Farben haben wollt, oder nach einem E-Reader sucht, den ihr auch als digitales Notizbuch nutzen könnt. Ihr bekommt alles bei Amazon im Angebot, selbst die Kindle Kids-Modelle sind heruntergesetzt.

Noch mehr verfrühte Black-Week-Angebote bei Amazon

Amazon bietet jetzt auch hauseigene 4K QLED Smart-TVs an!

E-Reader sind nicht die einzigen Amazon-Geräte, die ihr schon jetzt günstiger abstauben könnt, es sind auch verschiedene Fire TVs und Soundbars des Handelsriesen im Angebot. Teils sogar in Kombo-Paketen, bei denen ihr einen 4K-TV zusammen mit einer Soundbar bekommt und damit gleich doppelt spart. Natürlich sind die Amazon-TVs nicht gerade High-End-Produkte, aber sie haben, was die Preis-Leistung angeht, einiges drauf. Diese Angebote gibt es:

Es lohnt sich also nicht unbedingt, bis zum Black Friday zu warten, viele gute Angebote gibt es schon jetzt. Und Amazon legt mit vielen Schnäppchen schon mal ordentlich vor.