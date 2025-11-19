600€-Geschenk bei Amazon sichern: 83 Zoll OLED 4K-TV im Black-Friday-Angebot schnappen und Samsung-Handy kostenlos abstauben!

Wenn ihr euch jetzt dieses riesigen Samsung OLED-Fernseher zum Top-Preis im Angebot sichert, könnt ihr das Samsung Galaxy S25 FE kostenlos abstauben.

Bei Amazon könnt ihr euch jetzt einen riesigen OLED 4K-Fernseher in einem absoluten Top-Angebot sichern: Den 83 Zoll großen High-End-TV Samsung S90F bekommt ihr dort gerade nicht nur 68% günstiger im Vergleich zu seinem ursprünglichen UVP, durch eine parallele Samsung-Aktion könnt ihr euch das Samsung Galaxy S25 FE Handy im Wert von rund 600€ geschenkt dazu sichern (was übrigens auch beim Kauf der 77-Zoll-Version gilt):

Um das Smartphone zu bekommen, müsst ihr den Fernseher nach dem Kauf auf der Aktionsseite von Samsung registrieren. Alternativ findet ihr den Deal übrigens auch bei MediaMarkt, mit dessen Black-Friday-Angebot Amazon vermutlich mitgezogen ist. Bei Amazon laufen allerdings ebenfalls bereits jetzt eine Menge weiterer früher Black-Friday-Deals, die Übersicht findet ihr hier:

83 Zoll und unendlicher Kontrast: Was kann der riesige Samsung OLED 4K-Fernseher?

Das OLED-Display und die hohe Helligkeit des Samsung S90F 4K-Fernsehers sorgen für hohen Kontrast und strahlende Farben.

Der S90F ist einer von Samsungs besten 4K-Fernsehern des Jahres 2025. Das liegt natürlich nicht zuletzt an dem OLED-Display: Durch seine selbstleuchtenden Pixel, die keine Hintergrundbeleuchtung brauchen, kann dieses perfektes Schwarz und unendlich hohen Kontrast bieten. Weil zudem jedes Pixel einzeln reguliert wird, liefern OLED-TVs vor allem in Szenen mit hellen und dunklen Teilen ein sehr viel besseres Bild als gewöhnliche Fernseher.

Für den 83 Zoll großen Samsung 4K-Fernseher braucht ihr natürlich etwas Platz, aber immerhin ist das Display sehr schlank.

Der Samsung S90F schneidet aber selbst im Vergleich zu anderen OLED-Fernsehern sehr gut ab. Verantwortlich dafür ist unter anderem seine hohe Spitzenhelligkeit von etwa 1600 cd/m2, durch die er HDR-Formate hervorragend ausnutzen und so Farben richtig zum Leuchten bringen kann. Der leistungsstarke NQ4 AI Gen3 Prozessor hilft zudem bei der Verwendung von Bildverbesserungsprogrammen und beim Upscaling niedrig aufgelöster Inhalte.

Weitere 4K-Fernseher im Amazon Black Friday Sale:

Durch das 144Hz-Display kann der Samsung S90F zudem schnelle Bewegungen flüssig darstellen, was bei einem so großen Fernseher besonders wichtig ist, da hier niedrige Bildwiederholraten stärker auffallen. Beim Gaming könnt ihr so zudem aus der PS5 und der Xbox Series X die maximale Leistung von 120fps bei 4K-Auflösung herausholen. Durch den sehr niedrigen Input Lag von rund 5 ms nehmt ihr zudem keine Verzögerung eurer Eingaben wahr.