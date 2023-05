Switch-Spiele im Angebot: Diese 5 Hits gibt es nur noch für kurze Zeit günstig bei Amazon

Bis Sonntag könnt ihr in der Amazon Gaming Week Switch-Spiele günstig abstauben.

Noch bis zum 28. Mai läuft bei Amazon die Gaming Week 2023, in der ihr eine Menge Spiele und Zubehör für PS5, PS4, Xbox und Nintendo Switch günstiger bekommt. Wir haben euch fünf besonders interessante Switch-Spiele, denen ihr auf jeden Fall mal einen Blick gönnen solltet, herausgesucht und stellen sie euch kurz vor. Falls ihr lieber selbst die Deals der Gaming Week durchstöbern möchtet, findet ihr die komplette Übersicht hier:

It Takes Two

2:28 Trailer zu It Takes Two zeigt, warum wir zusammen stärker sind

Wenn ihr nach einen Koop-Spiel sucht, das ihr zu zweit spielen könnt, solltet ihr unbedingt It Takes Two ausprobieren. Hier spielt ihr ein Ehepaar, das sich eigentlich scheiden lassen wollte, aber in kleine Puppen verwandelt wurde und nun zusammenarbeiten muss, um seine menschlichen Körper zurückzubekommen. Die vielen kreativen Ideen, die tolle Grafik im Animationsfilm-Stil und die herzerwärmende Geschichte haben It Takes Two in unserem GamePro Test 90 Punkte eingebracht.

Theatrhythm Final Bar Line

3:29 Theatrhythm Final Bar Line - Legendäre Final Fantasy-Musik trifft auf Rhythmus-Spiel

Theatrhythm Final Bar Line ist ein Rhytmus-Actionspiel, in dem ihr mit 104 aus Final Fantasy bekannten Charakteren in Arenen gegen zahlreiche Monster und Feinde antretet. Um anzugreifen und mächtige Spezialattacken auszulösen, müsst ihr im Takt der Musik die richtigen Buttons drücken. Ihr könnt allein oder im Koop spielen, sowohl lokal als auch online. Das erst im Februar erschienene Spiel hat sehr gute Kritiken bekommen, der Wertungsschnitt auf Opencritic liegt bei 86 Punkten.

Temtem

1:36 Temtem - Das Pokémon-MMO ist jetzt verfügbar

Das im letzten September erschienene Temtem ist ein knallbuntes Monstersammelspiel im Stil von Pokémon. Wer mit Pokémon Karmesin und Purpur unzufrieden war, findet hier eine gute Alternative, allerdings mit Fokus auf Online-Multiplayer. Es gibt eine Story-Kampagne, in deren Verlauf ihr die sechs schwebenden Inseln der Spielwelt erkundet. Ihr könnt euch aber auch spannende Duelle mit anderen Monsterbändiger*innen liefern oder euch um die Einrichtung eures Hauses kümmern.

Sonic Frontiers

1:47 Sonic Frontiers - Der blaue Igel rast zu Queen-Song durch den Launch-Trailer

In Sonic Frontiers darf Segas ikonischer blauer Igel erstmals durch eine offene 3D-Spielwelt rasen. Perfekt ist dieser erste Versuch zwar noch nicht gelungen, aber die Mischung aus Erkundung, Platforming und Kämpfen funktioniert bereits erstaunlich gut und tröstet über die eine oder andere technische Schwäche hinweg. Außerdem bekommt man mit rund 25 Stunden Spielzeit erstaunlich viel Umfang für ein Sonic-Spiel geboten.

Dragon Quest Treasures

14:02 Dragon Quest Treasures - Übersichtstrailer zum neuen Nintendo Switch JRPG

Dragon Quest Treasures bringt die Charaktere Erik und Mia aus Dragon Quest 11 zurück und schickt sie ins Land Drakonien. Dort wollen die beiden mit Hilfe gezähmter Monster Schätze aufspüren. Dragon Quest Treasures ist kein traditionelles JRPG mit Rundenkämpfen, sondern eher ein Action-Adventure mit RPG- und Aufbauspiel-Elementen. Unsere gesammelten Reichtümer setzten wir nämlich dazu ein, um unsere Basis aufzubauen und weitere Mitglieder für unsere Truppe zu rekrutieren.

